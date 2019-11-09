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Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!

SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olan engeli çalışanlar için erken emeklilik müjdesi geldi. Yeni karara göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe başlayan engelliler için emekli olma şartlarında değişiklik yapıldı. İşte yeni düzenleme...

Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!

SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olan engeli çalışanlar için erken emeklilik müjdesi geldi. Yeni karara göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe başlayan engelliler için emekli olma şartlarında değişiklik yapıldı. İşte yeni düzenleme...

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:37
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!

Tüm engelliler erken emekli olma hakkına sahip. İster doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli için bu hak baki. Buna 'malulen emeklilik' deniliyor. Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı istisnalar tanıyor. Yani 1 Ekim 2008'den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor.

KADEMELİ ARTAN SİSTEM

1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkur'lu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor. 1991'den önce işe giren yüzde 40-59 engeli olanlar, 15 yıl ve 3 bin 600 günle emekli olabilirken, 1997-2000'de işe girenler 18 yıl ve 4 bin 80 güne tabi oluyor.

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binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi
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