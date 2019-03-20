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Binlerce işçiye müjde

Taşerondan kadroya geçen işçilere bir iyi haber daha geldi. Binlerce çalışan memur sendikalarına üye olabilecek.

Binlerce işçiye müjde

Taşerondan kadroya geçen işçilere bir iyi haber daha geldi. Binlerce çalışan memur sendikalarına üye olabilecek.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:54
Binlerce işçiye müjde

Milli Eğitim Bakanlığı, kadroya geçen işçilerin sendikaya üye olup olmayacağını Devlet Personel Başkanlığ'na sordu. Devlet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına verdiği görüşte, "İdari büro görevlisi" ve "idari destek görevlisi" unvanında çalışanların kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğini belirtti.

İŞTE O GÖRÜŞ YAZISI
 
Devlet Personel Başkanlığı tarafından yazılan yazıda " Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 9'uncu maddesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinib (B) fırkası kapsamında Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9'uncu maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilen işçi sayılmayan "idari büro görevlisi" ve " idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir."

(GAZETEVATAN)

Son Güncelleme: 20.03.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
binlerce işçiye müjde
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