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Binlerce Ev Sahibine Ceza Yağdı!..

Son bir kaç yıldır toplum huzurunu bozduğu yönünde oldukça fazla şikayet alan günlük kiralık evler ile ilgili Türkiye Geneli Operasyon başlatıldı.

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Binlerce Ev Sahibine Ceza Yağdı!..

Son bir kaç yıldır toplum huzurunu bozduğu yönünde oldukça fazla şikayet alan günlük kiralık evler ile ilgili Türkiye Geneli Operasyon başlatıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:35
Binlerce Ev Sahibine Ceza Yağdı!..

Son bir kaç yıldır toplum huzurunu bozduğu yönünde oldukça fazla şikayet alan günlük kiralık evler ile ilgili Türkiye Geneli Operasyon başlatıldı.

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla günübirlik kiralık evler denetlendi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetlemelerin beşincisi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde polis tarafından günübirlik kiralık evlere denetleme gerçekleştirdi. 1323 ekip ve 4 binden fazla polisin katıldığı denetimlerde 8 binden fazla ev kontrol edildi. 68 evin kapatılması için işlem başlatılırken 543 ev sahibine 2.3 milyon lira para cezası kesildi.

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