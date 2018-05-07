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Binali Yıldırım'dan Kampanya Müjdesi

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım, faiz indirimi çağrısını yenilerken konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

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Binali Yıldırım'dan Kampanya Müjdesi

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım, faiz indirimi çağrısını yenilerken konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:44
Binali Yıldırım'dan Kampanya Müjdesi

Başbakan Yıldırım'dan kampanya müjdesi gedli.

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kuruluna katılan Başbakan Binali Yıldırım, burda yaptığı açıklamada yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi.

Bankalara faiz indirimi çağrısını yenileyen Başbakan Yıldırım, açıklamasında konut kampanyasını başlatacaklarını duyurdu. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ülkemizin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Çünkü bölgemiz riskli bir bölge. Ülke bütünlüğünü beraberliğini gözümüz gibi korumalıyız.

Güçlerinizi birleştirmelisiniz. Mesela faiz ve kredi noktasında bir karar aldınız. Bu karar çıktıktan sonra herkes buna uymalı değil mi? Tek ses olması lazım. Ama ben bazı alınan kararlarda birliktelik olmadığını anladım. Şayet yanlış anlamadıysam.

FAİZ AÇIKLAMASI

Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok. Kurun en önemli etkeni enerji faturamızdır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.

KAMPANYA GELİYOR

Bu günlerde algı operasyonları devam ediyor. Belli ki seçimlere kadar da tırmandırılarak devam ettirilecek. Amaç istikrarın güvenin yıkılması.Biz eminiz ki vatandaşlar olup biteni görüyor.Sizlerde algıya göre değil Türkiye'nin gerçeklerine göre hareket etmenizi bankacılardan bekliyoruz. Algı operasyonlarına karşı memleket menfaati için karar almaktan çekinmeyiz.

Konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için konut kampanyası yapılacak. Ziraat Bankası ve diğer bankalar konut stoğunu azaltmak için kampanya başlatacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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