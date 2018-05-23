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Binali Yıldırım'dan Flaş Döviz Açıklaması

Döviz kurlarındaki sert artış ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi. Başbakan açıklamasında Merkez Bankasının hamlesini de değerlendirdi.

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Binali Yıldırım'dan Flaş Döviz Açıklaması

Döviz kurlarındaki sert artış ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi. Başbakan açıklamasında Merkez Bankasının hamlesini de değerlendirdi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:36
Binali Yıldırım'dan Flaş Döviz Açıklaması

Son dakika haberi: Binali Yıldırım'dan döviz açıklaması.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında artan döviz kurlarına değindi. Başbakan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi Türkiye'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız.

Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir.

Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur.

Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla.

Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir.

İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır.

Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek.

Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapamasını beklemesin. Öyle, 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermaye müdahale edilecekmiş, paralara el konacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimiz, 'dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.05.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımDövizDolarMerkez BankasıSon Dakika
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