Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

BİM ve A101'in Ardından Bir Market Daha Ucuz Et Satacak

Vatandaşları sevindiren açıklama az önce geldi. Sabah'ta yer alan haberde A101 ile BİM'in ardından bir marketin daha ucuz et satacağına yer verildi.

banner396

BİM ve A101'in Ardından Bir Market Daha Ucuz Et Satacak

Vatandaşları sevindiren açıklama az önce geldi. Sabah'ta yer alan haberde A101 ile BİM'in ardından bir marketin daha ucuz et satacağına yer verildi.

15 Mayıs 2018 Salı 09:25
BİM ve A101'in Ardından Bir Market Daha Ucuz Et Satacak

Ramazan öncesi sevindiren bir açıklama geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan yeni projede, anlaşılan iki market ile yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürüldü. Ramazan'da kırmızı etin vatandaşın sofrasında daha bol bulunması için bu projenin kapsamını genişletildi. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'den sonra bir market daha bu projeye dahil oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre projeye dahil olan diğer marketin ise Migros olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz kasım ayında hükümet tarafından başlatılan ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürüldü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  tarafından piyasaya sürülen et ile vatandaşların sofrasına ucuz et gitmişti. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'le geçtiğimiz dönemde anlaşırken, 81 ilde mağazası olmaması sebebiyle Migros'la anlaşılamamıştı. Migros ise mağazası olmayan illerde mağaza açarak, 81 il şartını yerine getirmesinin ardından, bakanlıkla tekrar masaya oturdu.

15 BİN SATIŞ NOKTASI

Et ve Süt Kurumu'nun, kilosu 31 TL olan kuşbaşı ve 29 lira olan kıymaları, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Migros raflarında da yerini alacak. Bununla birlikte BİM ve A101'in toplamda 13 bin şubesinin yanı sıra, Migros'un 2 bin şubesiyle birlikte vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek. 

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaUcuz EtMİGROSA101Bim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
peh ucuza bak 2 saat önce

Burda dana kıyma 21 TL ,dana kuşbaşı 28 TL ,birde ucuz diyor lar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bayram İkramiyesi Hakkında Yeni Açıklama: Maaşa Miktarına Göre mi Verilecek?
Bayram İkramiyesi Hakkında Yeni Açıklama: Maaşa Miktarına Göre mi Verilecek?
Ev Almak İsteyenlere Müjde Geldi: Konut Fiyatları Yüzde 20 Düştü
Ev Almak İsteyenlere Müjde Geldi: Konut Fiyatları Yüzde 20 Düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı: İşsiz Sayısı 546 Bin Azaldı
İşsizlik Rakamları Açıklandı: İşsiz Sayısı 546 Bin Azaldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim