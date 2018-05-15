BİM ve A101'in Ardından Bir Market Daha Ucuz Et Satacak

Ramazan öncesi sevindiren bir açıklama geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan yeni projede, anlaşılan iki market ile yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürüldü. Ramazan'da kırmızı etin vatandaşın sofrasında daha bol bulunması için bu projenin kapsamını genişletildi. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'den sonra bir market daha bu projeye dahil oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre projeye dahil olan diğer marketin ise Migros olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz kasım ayında hükümet tarafından başlatılan ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürüldü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından piyasaya sürülen et ile vatandaşların sofrasına ucuz et gitmişti. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'le geçtiğimiz dönemde anlaşırken, 81 ilde mağazası olmaması sebebiyle Migros'la anlaşılamamıştı. Migros ise mağazası olmayan illerde mağaza açarak, 81 il şartını yerine getirmesinin ardından, bakanlıkla tekrar masaya oturdu.

15 BİN SATIŞ NOKTASI

Et ve Süt Kurumu'nun, kilosu 31 TL olan kuşbaşı ve 29 lira olan kıymaları, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Migros raflarında da yerini alacak. Bununla birlikte BİM ve A101'in toplamda 13 bin şubesinin yanı sıra, Migros'un 2 bin şubesiyle birlikte vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA