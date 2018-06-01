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BİM Kral TV, NTV ve Star'ı Satın Alacak mı? Açıklama Geldi

BİM Birleşik Mağazalar Genel Merkezinden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada BİM'in NTV, Star ve Kral TV'yi satın alacağı iddialarına açıklık getirildi.

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BİM Kral TV, NTV ve Star'ı Satın Alacak mı? Açıklama Geldi

BİM Birleşik Mağazalar Genel Merkezinden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada BİM'in NTV, Star ve Kral TV'yi satın alacağı iddialarına açıklık getirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:07
BİM Kral TV, NTV ve Star'ı Satın Alacak mı? Açıklama Geldi

Marketler zinciri BİM NTV ve Star'ı satın alacak iddiaları bugün gündeme geldi.,

Birleşik Mağazalar AŞ, Doğuş Yayın Grubu'na ait olan Star, NTV ve Kral TV kanallarının satın alınacağına dair bugün gündemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketin medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı olmadığını kamuoyuna duyurdu.

BİM tarafından konu ile ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Yayın Grubu'na ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anıIan TV kanalları için Doğuş Yayın Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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