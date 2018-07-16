BİM 499 TL'ye Dizüstü Bilgisayar Satıyor!..

BiM mağazaları, teknoloji tutkunlarına uygun fiyatlı cihazları buluşturmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Vestel Venus 5000 modelini 499 TL’den satışa sunan BİM şimdi de dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenleri mutlu edeceğe benziyor.

BİM, piyasada 629 TL’ye satılan Hometech Alfa 110A dizüstü bilgisayarı daha uygun fiyatla kullanıcıların beğenisine sunuyor. BİM’in paylaştığı kataloğa göre dizüstü bilgisayar, BİM mağazalarında 499 TL’den satışa sunulacak. Bu hafta cuma günü sınırlı sayıda piyasaya sunulacak dizüstü bilgisayar için acele etmenizde yarar var.

Bilgisayarın sunduğu özellikler neler?

Intel Atom Z3735F dört çekirdekli işlemciden ve 2 GB RAM’den güç alan bilgisayarda 32 GB dahili hafıza bulunuyor. Windows 10 Home yüklü gelen bilgisayar, bünyesinde barındırdığı 7.000 mAh kapasiteli pille bir gün boyunca kullanılabiliyor. 1920 x 1080 maksimum çözünürlüğe sahip 11,6 inç ekranla gelen bilgisayar, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında. Özellikle öğrenciler ve ev kullanıcıları tarafından tercih edilecek gibi. görünen bilgisayarda iki adet USB 2.0 bağlantı noktasının da yer aldığını belirtelim.

Kaynaklar;

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