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BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu

Son dakika: BİM 29 Haziran günü Türkiye genelinde bulunan mağazalarında onlarca üründe indirime gidiyor. BİM 29 Haziran indirimli ürün kataloğu haberimizde.

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BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu

Son dakika: BİM 29 Haziran günü Türkiye genelinde bulunan mağazalarında onlarca üründe indirime gidiyor. BİM 29 Haziran indirimli ürün kataloğu haberimizde.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:20
BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM 29 Haziran günü çok sayıda rüünde indirime gidiyor.

Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen ve açtığı her yeni şubesi ile milyonlarca vatandaşa hizmet eden BİM'de, her haftanın Cuma günü indirimli günü.

BİM indirim gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar, hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Hangi ürünlerin indirime girdiğini merak eden vatandaşlar, BİM şubelerine gitmeden önce o ürünlere internette bakıyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak BİM2in haftanın indirimli ürün kataloğuna haberimizde yer verdik.

BİM 29 Haziran 2018 günü indirime girecek bazı ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde;

  • Isıya ve suya dayanıklı Bambu 3 Bölmeli Kalpli Sunum Tabağı 12,90 TL,
  • 55 km mesafa gidebilen Volta Elektrikli Bisiklet 1.499,00 TL,
  • Streç Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 29,90 TL,
  • Bambu 4’lü Peynir Seti 32,90 TL,
  • A+ sınıfı enerji kullanımı sunan Dijitsu Mini Buzdolabı 299,00 TL, 
  • Çift Kişilik Baskılı Pike 21,90 TL,
  • 40-44 numara arası Erkek Terlik 14,95 TL, 
  • Kız Çocuk Şapka 8,90 TL,
  • 2 farklı renk seçeneği bulunan Erkek Şortlu kolsuz Takım Tişört 17,90 TL,
  • Kadın Şort Takımı 14,90 TL,
  • Bambu 4 Bölmeli Yuvarlak Sunum Tabağı 22,90 TL 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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