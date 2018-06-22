BİM 22 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu-Büyük İndirimler Başladı

BİM 22 Haziran indirimli ürünler kataloğu.

Bugün BİM'de büyük indirimler var ! Onlarca üründe etiket fiyatı üzerinden indirimler yapıldı. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğuna göre indirimler şu şekilde;

2 MP arka kameralı, 16GB dahili hafızalı, 4 çekirdek işlemcili Hometech HT8C Tablet Bilgisayar 249 TL.

2 yıl garantili Steelseriers Oyuncu Mouse 139 TL.

Arama cevaplama ve reddetme özellikli, telefon defteri ile senkronize edilebilen, Androiid telefonlar ile uyumlu Smart Saat 79 TL.

Dijitsu Su Sebili 275 TL.

Paslanmaz çelik bıçaklara sahip, 1000ml kapasiteli ve 2 yıl garantili Altus Blender Seti 99,90 TL.

Siyah inox renklerde, 2 adet alüminyum filtreli, bacalı ve bacasız kullanabileceğiniz, led aydınlatmalı Davlumbaz 129 TL.

Eğlenceli Mozaik Mantarlar 14,90 TL.

Farklı modellerde Mini Barbie Güzel Kıyafetler 9,95 TL.

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