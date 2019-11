bilişim teknolojileri ankara da masaya yatırıldı

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 36. Ulusal Bilişim Kurultayı, “Güvenli Dijital Gelecek ve Yapay Zeka” temasıyla Ankara’da yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ana konferans salonunda, kamu ve özel sektör profesyonelleri, sanayiciler ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Yeni nesil iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link’i (Control&Communication Link) dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir açık ağ destekleme kuruluşu olan CLPA’nın (CC-Link Partner Association) oturum sponsoru olduğu etkinlikte, CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel “Dönüştürücü (Yıkıcı) Teknolojiler” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Tüketicilerin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmaları gerektiğini ifade eden Tolga Bizel, Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN teknolojisine ve dijital üretimin başrol oyuncusu robotlarla ilgili güncel gelişmelere dikkat çekti.

Dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan endüstriyel haberleşme platformu

Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerektiğini ifade eden Tolga Bizel, merkezi Japonya’da bulunan CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm sunduğunu belirtti. Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sunduğu 1.400'den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunduğunu söyleyen Bizel, “CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor. CC-Link endüstriyel networkler ile verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor. Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık olarak 300’e ulaşabiliyor” dedi.

Gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisi

CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini aktaran Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak başladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi. Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla birleştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor. Makine kontrolü ve bilgi iletişimlerinin tek bir Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan tanıyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlarıyla esnek sistem konfigürasyonunun gerçekleştirilmesini sağlıyor. TSN gerçek zamanlı kontrol gerektiren kontrol iletişiminde deterministik mesajlaşma sağlarken, genel Ethernet ile bilgi iletişimini gerçekleştirerek büyük çaplı endüstriyel ağ sistemlerini hayata geçiriyor. Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletişime imkan tanıyan TSN, bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile işbirliği yapan bir uç nokta bilişim sisteminin kurulmasını destekliyor.”

CC-Link IE TSN ile yüksek hızlı iletişim ve maksimum verimlilik

CC-Link IE TSN protokolüyle gerçekleştirilen yüksek hızlı kontrol iletişiminin, ekipman ve sistem çevrim süresini azaltarak verimliliği ciddi ölçüde arttırdığını anlatan Bizel, “Yüksek hassasiyetli hareket kontrolü üretim kalitesini yükseltiyor. Çok sayıda standart Ethernet cihazını, genel I/O kontrolünü, hareket fonksiyonlarını ve güvenlik iletişimi fonksiyonlarını tek bir ağ üzerinde birleştiren standart, sistem yapısının sadeleştirilmesini ve genel maliyetlerin azaltılmasını sağlıyor. Geliştirilen özellikler, kontrol dışı iletişimle (geçici veri) birleştirilen yüksek hızlı ve büyük kapasiteli kontrol iletişiminin (çevrimsel veri) karışımını mümkün hale getiriyor. 1Gbps bant genişliği bu ikisinin bir arada sunulmasını sağlıyor ve ağ hatalarının nedeninin tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Bir üretim sahasını kontrol eden ve izleyen sistemin yanı sıra üretim sahasında bilgileri toplayan ve analiz eden sistemin geliştirilmesini basitleştiren teknolojinin farklı sektörlere fayda sağlaması hedefleniyor” diye konuştu.

Gerçek zamanlı kontrol iletişimi artık daha güvenli

CC-Link IE TSN’nin zaman paylaşımı metodu olarak TSN Ethernet iletişim teknolojisi kullandığını ifade eden Bizel, gerçek zamanlı kontrol iletişiminin güvenliğini sağlarken aynı zamanda IP iletişimiyle uç cihazlardan bilgi toplanmasına imkan tanıdığının altını çizdi. Yeni teknolojinin SNMP ile uyumlu genel amaçlı Ethernet teşhis araçlarının kullanılması sayesinde daha kolay ağ teşhisi sağladığına dikkat çeken Bizel; “Uyumlu cihazların zaman senkronizasyonu ile sorunların nedeni kolaylıkla tespit edilebiliyor. İletişim performansı iyileştirilen CC-Link IE TSN, 31.25μs’den daha iyi olduğu belirlenen, sınıfının en iyi hareket kontrolü operasyon çevrim süresinin sunulmasına olanak tanıyor. Yüksek ve düşük performanslı cihaz iletişiminin ayrılması, tüm ağ istasyonları ve genel olarak sistem için optimum performans seviyesinin elde edilmesini sağlıyor. ASIC ve diğer cihaz tabanlı donanım ve yazılım geliştirme metotları sunan yeni sistem, hem 1Gbps hem de 100Mbps’yi destekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

