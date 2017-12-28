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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması Geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Varlık fonu ile yerli otomobil konusunda görüşmeler yapıldığını, projenin sahiplenilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını açıkladı.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması Geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Varlık fonu ile yerli otomobil konusunda görüşmeler yapıldığını, projenin sahiplenilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını açıkladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:30
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması Geldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Yerli Otomobil Açıklaması Geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Varlık fonu ile yerli otomobil konusunda görüşmeler yapıldığını, projenin sahiplenilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Varlık Fonu Başkanvekili Himmet Karadağ'ın yerli otomobil için 1 milyar liralık fon kurulması yönündeki önerisine cevap verdi. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e konuşan Özlü, "Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu yönde birçok talebi bizlere ulaşıyor. Gerek kamunun, gerekse halkın projeyi sahiplenmiş olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde görev almak istiyorlar, otomobil siparişi vermek istiyorlar, marka-model-isim ve teknoloji önerilerinde bulunuyorlar.Şu andaki önceliğimiz şirketleşme sürecini tamamlamak.

Bunun için çalışıyoruz. Uluslararası bir danışmanlık şirketi ile anlaştık. İstanbul'da bir ofis açtık. Bu ofiste bakanlığımız, TOBB ve Ortak Girişim Grubu üyelerimiz birlikte çalışıyoruz. Finansal ve teknolojik alternatifleri ve çözüm yöntemlerini, projenin detaylı zaman ve faaliyet planlamasını çalışıyoruz. Devlet desteklerinin ne olacağını masaya yatırıyoruz. Bu tür soruların yanıtlarını da tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkarmış olacağız."Projenin içinde yer alan firmaların hepsi, kendi alanlarında rüştlerini ispat etmiş, yüksek teknoloji üretme kapasitesine sahip firmalardır. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından dönüm noktası olacak bu proje, bizi geleceğin teknolojilerine taşıyan bir "Teknoloji platformu" olacak, sanayimiz için kaldıraç vazifesi görecektir." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 28.12.2017 10:33
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