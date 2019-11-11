Biletinizi 39 TL’ye şimdiden alın, ara tatilde eğlencenin tadını çıkarın…

Dünyanın en çok ziyaret edilen akvaryum zincirlerinden SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, eğitim-öğretime verilecek bir haftalık ara tatilin ilk hafta sonunda online ve gişeden satın alınacak biletlerde tek fiyat avantajı sağlayan kampanyasına devam ediyor; çocuk ve yetişkin dahil tüm biletlerini 39 TL’den satışa sunuyor. 18 Kasım’a kadar devam eden tek fiyat kampanyasının yanı sıra, Garanti Bankası kredi kartı sahiplerine de 3 taksit imkanı sağlanıyor.

Çocuklar “Süper Kahramanlar” etkinlik istasyonunda süper güçlerini; Jawsome SharksPlay-Doh atölyesinde yeteneklerini keşfedecek

SEA LIFE İstanbul 3 Kasım’da açılışını gerçekleştirdiği “Süper Kahramanlar” temalı yeni etkinlik istasyonu ile çocukların, köpekbalığı, ahtapot, denizatı, denizyıldızı ve yengeçten oluşan deniz altının 5 süper kahramanın dünyasını yakından tanımalarına olanak sağlarken; aktivite istasyonunda becerilerini test etme ve hangi süper deniz canlısına benzediğini öğrenme fırsatı sunuyor.

SEA LIFE İstanbul’a bu sene eklenen bir diğer etkinlik teması Jawsome Sharks için Play-Doh işbirliğiyle her hafta sonu düzenlenen atölye etkinliklerinde ise çocuklar, hayallerindeki köpekbalıklarını renkli hamurlarla gerçeğe dönüştürüyor.

Su altının gizemli dünyasına yolculuk

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alan ve İstanbul’un orta yerinde kocaman bir okyanusu keşfetmenin zevkini yaşatan SEA LIFE İstanbul, 83 metrelik Avrupa’nın en uzun okyanus tüneliyle ziyaretçilerini karşılıyor. Merkezde Avrupa’nın en kalabalık köpekbalığı ailesini, Avrupa akvaryumlarındaki en büyük yeşil deniz kaplumbağası olan Iggy’yi ve 15 binden fazla deniz canlısını görmek mümkün. Dünyada sadece iki SEA LIFE’ta bulunan, çocuk ziyaretçilerin aileleriyle birlikte kendi balıklarını boyayıp dijital denizde yüzdürdükleri “Dijital Akvaryum” ve çocukların uzman akvaristler eşliğinde deniz canlılarına güvenli bir şekilde dokunmasına izin veren kaya havuzları SEA LIFE İstanbul’da yapılabilecek diğer eğlenceli ve öğretici etkinlikler arasında yer alıyor.

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