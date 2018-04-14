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Bilal Ekşi: Eğitim Bitince 12 Bin TL Maaş Veriyoruz, Gençlerimizi Eğitime Davet Ediyorum

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'de ve dünyada havacılık sektöründe açık bulunduğuna dikkat çekerek, bu konuda hevesli ve yetenekli gençlere çağrıda bulundu.

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Bilal Ekşi: Eğitim Bitince 12 Bin TL Maaş Veriyoruz, Gençlerimizi Eğitime Davet Ediyorum

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'de ve dünyada havacılık sektöründe açık bulunduğuna dikkat çekerek, bu konuda hevesli ve yetenekli gençlere çağrıda bulundu.

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:26
Bilal Ekşi: Eğitim Bitince 12 Bin TL Maaş Veriyoruz, Gençlerimizi Eğitime Davet Ediyorum

Ekşi : Gençleri Davet Ediyorum, Hem Maaşı İyi, Hem Dünyayı Tanırlar

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'de ve dünyada pilot açığının günden güne arttığını kendisine güvenen gençlerin pilot olması için davette bulunduklarını söyledi. Tüm Sivil Havacılar Derneği tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyuma katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gençlere çağrıda bulundu.

Ekşi, "Pilotlarımız 12 bin ile 50 bin arası maaş alıyor. Eğer kabiliyet varsa pilot yetiştirme ilanlarımıza başvurmaya davet ediyorum. Bizim sınavlardan geçin. İki yıl boyunca iki asgari ücret maaş veriyoruz ve masraflarınızı karşılıyoruz. Bunun karşılığında bizde 10 yıl çalışmanız gerekiyor. Eğitimi bitirdiğinizde 12 bin TL maaş alıyorsunuz. Eğitim masrafları için ayda 4 bin TL kesiliyor ve 6-8 bin TL kalıyor. Türkiye şartlarında iyi para. Türkiye’de ve dünyada pilot açığı var. Kendisine güvenen arkadaşları bekliyoruz." dedi.

THY'nin tüm iştarekleriyle birlikte 53 bin çalışanı olduğuun söyleyen Ekşi, "Hangi alandan mezun olursanız olun İngilizcenizin belli bir seviyede olması lazım. Eğer İngilizceniz iyi değilse havayollarında çalışma beklentisinde olmayın. Bu sıralardayken İngilizce meselesini muhakkak halletmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 3. Havalimanına ilişkin de konuşan THY Genel Müdürü "Atatürk Havalimanı bize bugüne kadar güzel bir şekilde hizmet etti ancak artık kapasitesinin sınırına geldi. THY orada daha fazla büyümemeye başladı. O yüzden yeni havalimanına ihtiyaç vardı. Yeni havalimanında beş paralel pist olacak ve uçaklar aynı anda iniş kalkış yapacak. 200 milyon kapasiteli dünyanın en büyük havalimanı inşa ediliyor. Bu havalimanı ile hem Türkiye hem İstanbul dünyanın en büyük aktarma merkezi haline gelecek. Maden sahaları havalimanı olarak değerlendirilerek Türk milletinin hizmetine sunulacak. Gayrisafi Milli Hasıla’ya katkısı yüzde 4 olacak tamamlandığında ve ilave istihdam oluşturacak" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.04.2018 11:30
Anahtar Kelimeler:
EkşiBilal Ekşi
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Bölüm kpss şartı 1 saat önce

Bölüm kpss şartı olmasın bak ne pilotlar çıkıyor sana

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Ali boyraz 1 saat önce

Bas vuruyu nerden yapıyıruz

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Emrah çanakçı 1 saat önce

Peki nasıl başvuru yapacağız

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Cancan 53 dakika önce

Hangi adresten basvuru yapiloyor

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