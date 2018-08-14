Berat Albayrak'tan Dolar Açıklaması!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'nın dolara karşı aldığı tedbirlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Artan ve dalgalanan döviz kurlarına dair "Tüm tedbirlerimizi aldık" şeklinde açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel sektörü rahatlatacak ifadeler kullandı.

Son 7-8 gündür dolar kurundaki hızlı yükseliş ve dalgalanmayı değerlendiren Bakan Berat Albayrak, "para birimimiz olan Türk Lirasına saldırı en üst düzeyden ilan edildi." açıklaması yaptı. Dolara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, her devletin kendi para birimiyle ticaret yapma eğiliminde ve hürriyetinde olduğunu ifade ederek "Artık dolar güveninirliğini yitirmiştir." mesajı verdi.

İşte Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalar:

"Son 5 yıldır doğrudan terör örgütleriyle çok farklı ve uluslararası sınama ve saldırılara maruz kalan ülkemiz, ilk defa geçtiğimiz günlerde küresel finansal sistemin en büyük oyuncusu tarafından doğrudan hedef alındı."

"Özellikle 10 Ağustos’ta doğrudan para birimimiz olan TL’ye saldırı en üst düzeyden ilan edildi. Milletimiz bir kez daha kurumlarımız ve bankacılık sektörümüz başta olmak üzere tüm özel sektör paydaşlarımız kararlı bir duruş ortaya koydular."

"Bu zorlu süreçten geçerken tüm paydaşlarla yakın bir çalışma ve aksiyon planı oluşturduk. Merkez bankamız ve BDDK gerekli tüm tedbirleri aldı. Buradan bugün çok net söylemek istiyorum ki serbest piyasa kuralları çerçevesinde kalarak gereken tüm piyasa araçlarını devreye sokarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Saldırılara karşı aksiyon adımlarımızı hayta geçirirken reel sektöre ve bankalarımızla yönelik bir dizi tedbir uygulamaya devam edeceğiz."

"Kurun en çok etkilendiği reel sektörün bankalarla kredilerini yeniden yapılandırmalarına ilişkin çerçeve anlaşması bir noktaya geldi ve imzalandı. Böylece yapılandırmaları daha net bir şekilde yasal çerçeveye oturtmuş oluyoruz. Kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek kamunun da elini taşın altına koyduğu büyük bir dönüşümle firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz."

"Merkez Bankamız bankaları likidite konusunda rahatlatacak çok önemli bazı uygulama ve kararları dün sabah itibariyle geçirmeye başladı. Bankalarımız ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız. Bu zorlu süreci aksiyon planımız çerçevesinde oldukça önemli bir iyileşme ve rahatlatma süreciyle tamamlayacağız."

"Bu şekilde spekülasyonlara girişimek tüm ülkelerin ekonomileri için büyük bir potansiyel risktir. İşte ypaıtğımız görüşmelerde birçok ülke dolar üzerindeki bu hareketlerin kendileri için ne kadar tedirgin edici bir durum ortaya koyduğunu şahsıma dile getiriyorlar. Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık dolar güveninirliğini yitirmiştir."

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