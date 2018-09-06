berat albayrak ın yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atamalar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığı görevlerine eski AK Parti milletvekili Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakanının belli olmasından bu yana açık bulunan bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcılığı görevlerine Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş’ın atamaları yapıldı.

Atamalar, 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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