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Berat Albayrak'ın yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atamalar yapıldı.

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Berat Albayrak'ın yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atamalar yapıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:39
Berat Albayrak'ın yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atamalar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığı görevlerine eski AK Parti milletvekili Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakanının belli olmasından bu yana açık bulunan bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcılığı görevlerine Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş’ın atamaları yapıldı.

Atamalar, 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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Goktug 2 saat önce

Torum yapmayada korkuyoruz ni diyeyim...

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