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Berat Albayrak Açıkladı: Tasarruf Tedbirleri Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son dakika açıklamasında tasarruf tedbirlerinin başlatıldığını söyledi. Bakan Albayrak'ın ekonomi gündemine ilişkin açıklamaları haberimizde.

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Berat Albayrak Açıkladı: Tasarruf Tedbirleri Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son dakika açıklamasında tasarruf tedbirlerinin başlatıldığını söyledi. Bakan Albayrak'ın ekonomi gündemine ilişkin açıklamaları haberimizde.

24 Temmuz 2018 Salı 17:10
Berat Albayrak Açıkladı: Tasarruf Tedbirleri Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tasarruf tedbirlerinin başlatıldığını söyledi.

Katıldığı bir programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı konularda açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrası hala belirsiz olan piyasaların iyileştirileceğini, son yıllarda art arda gelen rekor enflasyonun düşürülmesi için çalışmalar başlattıklarını söyleyen Bakan Albayrak, tasarruf tedbirlerinin başlatıldığını söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

- Orta vadeli plan ve enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya konulacak

- Kamu nakit varlıklarının yönetimi tek elden sağlanacak

- Mali tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecek

- Kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirleri alınıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısı sonuçlandı. PPK toplantısında faiz sabit tutuldu. Hali hazırda politika faizi yüzde 17.75 seviyesinde bulunuyor.
REUTERS'IN 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörmüştü.

Faiz artışı bekleyen 15 katılımcıdan biri 75, ikisi 150 baz puan, altısı 100 baz puan yine altısı 125 baz puan artış öngörüsünde bulunmuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır."

DÖVİZ KURLARI

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar 4,91 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralar ise 4,86 seviyesinde. Euro ise 5,70 seviyesinde seyrediyor. 

ALTIN FİYATLARI

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiPiyasalarSon DakikaBerat Albayrak
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