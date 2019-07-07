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Benzinden sonra motorine de indirim geliyor!

Dolar kurunun uluslararası piyasalarda değer kaybetmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni indirim bekleniyor. Motorine 15 kuruş indirim yapılması gündeme geldi.

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor!

Dolar kurunun uluslararası piyasalarda değer kaybetmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni indirim bekleniyor. Motorine 15 kuruş indirim yapılması gündeme geldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:43
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor!

Dolar kurunun uluslararası piyasalarda değer kaybetmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni indirim bekleniyor. Motorine 15 kuruş indirim yapılması gündeme geldi.
Benzine gelen 12 kuruşluk indirimin ardından motorine de indirim göründü. Yarın gece yarısı motorine 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Dolar kurunun 5,60'a kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak. Bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

BENZİNE YAPILAN İNDİRİM
Geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı.

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benzinden motorine indirim geliyor
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