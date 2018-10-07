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Benzin ve motorine zam yolda!

Yeni haftada, motorinde ve benzinde 20-25 kuruş aralığında artış yaşanacağı tahmin ediliyor... Artış pompa fiyatına yansıtılmayıp Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'den karşılanırsa, devletin her litre motorinden aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı 80 kuruşa inecek. Devlet, daha önce litrede aldığı ÖTV tutarının 90 kuruşa gerilemesi üzerine, 45 kuruşluk ÖTV artışını pompa fiyatına yansıtmıştı.

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Benzin ve motorine zam yolda!

Yeni haftada, motorinde ve benzinde 20-25 kuruş aralığında artış yaşanacağı tahmin ediliyor... Artış pompa fiyatına yansıtılmayıp Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'den karşılanırsa, devletin her litre motorinden aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı 80 kuruşa inecek. Devlet, daha önce litrede aldığı ÖTV tutarının 90 kuruşa gerilemesi üzerine, 45 kuruşluk ÖTV artışını pompa fiyatına yansıtmıştı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:38
Benzin ve motorine zam yolda!

Petrol fiyatları yerinde durmadığı için yeni haftada motorinde 25, benzinde 20 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Artışların akaryakıt pompa fiyatına yansıtılıp yansıtılmayacağı araç sahipleri tarafından en çok merak edilen konu olarak gündemde duruyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre devlet, akaryakıt zamlarını, aylardır eşel mobil uygulamasıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarından düşüyor. Hala litre başı motorinde 78, benzinde 63 kuruş, ÖTV gelirinden karşılanıyor. Böylelik pompa fiyatları sabit tutuluyor. Araç sahipleri bu artışlardan etkilenmiyor ancak piyasaların bu durumda devletin geliri düştüğü için bu aksiyona daha fazla dayanamayacağını hattaÖTV'den karşılan zamların birden bire pompaya yansıtılması durumunda yüksek zamların araç sahiplerini vuracağı öngörülüyor.

DEVLETİN ÖTV'DEN KARŞILADIĞI TUTAR 1 TL'Yİ GEÇECEK

Motorin ve benzinde yapılması planlanan son artışın pompaya yansıtılmaması durumunda, devletin ÖTV'den karşıladığı tutar litre başı 1 TL'yi geçecek. Her bir litre motorinden aldığı ÖTV tutarı ise, 75-80 kuruşa kadar gerileyecek.

Devlet, 16 Ağustos 2018 tarihinde litre başına aldığı ÖTV tutarının 90 kuruşa gerilemesi üzerine, 45 kuruşluk ÖTV artışını motorinin pompa fiyatına yansıtmıştı. Yüzde 18'lik KDV ile birlikte motorin fiyatı, 53-54 kuruş artmıştı. Aynı şekilde benzinin pompa fiyatı da 60 kuruş yükseltilmişti. Şimdi gözler yeni haftada gelmesi beklenen zamlarda nasıl bir yol izleneceğinde. Petrol fiyatlarının her geçen gün artması durumunda piyasaların daha fazla dayanamayacağı tahmin ediliyor. Eğer 1 TL'yi geçen ve ÖTV'den karşılanan zamlar pompa fiyatlarına yansıtılırsa vatandaş bu zamdan çok ciddi şekilde olumsuz olarak etkilenecek.

Kaynaklar; Habertürk

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
benzin motorine zam yolda
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