Benzin ve Motorine İndirim: İşte Yeni Fiyat Tarifesi

Dolar kuru bugün 4,34 seviyesini de aşarak tüm zamanların rekor seviyesine kadar geldi. Ancak yapılan son dakika açıklamasında benzin ve motorine indirim geleceği belirtildi.

Döviz kurlarının son günlerdeki yükselişi, akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam olarak yansıması bekleniyordu. Özellikle dolardaki ani artışla birlikte akaryakıt fiyatlarının da ciddi bir miktar zamlanacağı bekleniyordı. Ancak beklenen olmadı ve fiyatlarda dağıtım bayilerinin, dağıtıcıların kar oranları üzerinden indirim yapıldı.

AKARYAKIT LİTRE FİYATLARINDA SON DURUM NE OLDU?

Bugün gece yarısından itibren uygulanacak olan indirim kapsamında 55 kuruşluk ortalama litredeki kar, benzinde 2 ila 5 kuruş arasında, motorinde ise 5 ila10 kuruş arasında gerçekleşecek.

Döviz kurlarından kaynaklı olarak benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 17 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak beklenen zam Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun devreye girmesiyle vatandaşlara indirim olarak yansıtıldı.

İndirimler firma ve il bazında değişiklik gösterirken ana bayi ve dağıtıcı karı olan 55 kuruş üzerinden bir indirim yapıldı. Böylece indirim miktarları, benzinde 2 ila 5 kuruş arasında gerçekleşirken motorin fiyatlarında ise 5 ila 10 kuruşluk fiyat aralığında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde de otogaza ise 18 kuruş olarak yansıtılması planlanan artış da yansıtılmadan durdurulmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA