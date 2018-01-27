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Benzin Neden Zamlanıyor? İşte Benzinin En Pahalı Olduğu İlimiz

Benzin son günlerde neden sürekli zamlanıyor? Dolar kurunun düşmeye başlaması neden benzin fiyatlarını etkilemiyor? Benzinin en pahalı olduğu ilimiz hangisi? Yeni zamlar gelecek mi?

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Benzin Neden Zamlanıyor? İşte Benzinin En Pahalı Olduğu İlimiz

Benzin son günlerde neden sürekli zamlanıyor? Dolar kurunun düşmeye başlaması neden benzin fiyatlarını etkilemiyor? Benzinin en pahalı olduğu ilimiz hangisi? Yeni zamlar gelecek mi?

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:28
Benzin Neden Zamlanıyor? İşte Benzinin En Pahalı Olduğu İlimiz

Önceki gün açıklaması gelen zam bugün gece saatlerinde uygulandı ve benzine 12 kuruşluk zam getirildi. Zammın istasyonlarda uygulanmaya başlaması ile birlikte Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 1 litre benzinin fiyatı 6 TL sınırını aştı ve 6,02 liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetikledi. Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirterek, net rakamın bugün belli olacağını söyledi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in kaleme aldığı haberine göre; dolar kurunun düştüğü, brent petrolün 70 dolarlar düzeyinde seyrettiği bir dönemde benzine ve motorine peş peşe gelen zamlar, kafa karışıklığını da tepkileri de artırdı. HABERTÜRK, enerji yönetimine ve uzmanlara zammın gerekçesini sordu. İşte yanıtlar:

Üretim Kızıtlandı

Başta Suudi Arabistan olmak üzere dünyanın büyük üreticileri, petrol üretimini kısma kararlarını teyit etti. Bu kararla birlikte piyasada petrol miktarı azalmaya devam edecek. Miktarın azalması petrol fiyatlarını yukarı doğru itmeye başladı. Bunun etkileri, izleyen günlerde daha çok görülecek.

İngilterre Faktörü

İngiltere'de benzinin endeks değerleri belirleniyor. Hafta başında 654 dolar olan endeks, birden fırladı ve 664 dolara çıktı. Bu, yurtiçi piyasada benzine 12 kuruş zam olarak yansıdı. Endeks neden arttı? Suriye'deki gerilim, üretimin kısılması kararının teyit edilmesi, petrol üretim noktalarındaki riskler endeks artışında etkili oldu.

Kurun Düşmesi Neden Etkilemedi?

Türkiye'de dolar kurunun düşmesi elbette fiyatları etkileyen bir unsur. Dolar kuru düştü. Ancak, pompada nihai fiyatlar belirlenirken son 5 günlük ortalama alınıyor. Bu ortalamalar çerçevesinde pompa fiyatları belirleniyor.

Hakkari Neden Pahalı

Akaryakıtta pompa fiyatları belirlenirken, ürün ve vergi (ÖTV ve KDV) kadar önemli bir başka unsur da söz konusu şehrin rafineriye, ikmal noktalarına olan uzaklığı ve nakliye bedeli. Bu noktalara olan uzaklık arttıkça, pompa fiyatı da diğer illere göre ayrışıyor ve artıyor.

Yeni Zam Sinyali

Motorin endeksinde de bir miktar hareketlilik görünüyor. Bu hareketlilik devam ederse, hafta başında motorine de zam yapılabilir. Motorine, salı ya da çarşamba günü 8 kuruş zam bekleniyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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