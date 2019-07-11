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Benzin fiyatına zam göründü

Dolar kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 15-16 kuruşluk artışı gündeme getirdi. ''Eşel Mobil Sistemi'' devreye girmezse zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzin fiyatına zam göründü

Dolar kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 15-16 kuruşluk artışı gündeme getirdi. ''Eşel Mobil Sistemi'' devreye girmezse zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:44
Benzin fiyatına zam göründü

Dolar kurunun yukarı aşağı yönlü hareketleri, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarındaki (motorin ve benzin) dalgalanma ve Brent petroldeki ivmelenme, benzin ve motorin fiyatlarında oynaklığa neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatları, kısa aralıklarla ya artıyor ya da düşüyor. 

YENİ HAREKET VE ZAM

Dolar kuru, 5 TL 60 kuruştan 5 TL 75 kuruşa çıktı. Kur, daha sonra bir miktar gevşedi. Bu sırada, uluslarası piyasalarda da benzinin ton fiyatı, 634 dolardan 654 dolara kadar çıktı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu veriler benzinde 15-16 kuruşluk bir zammı gündeme getirdi.

İKİ SEÇENEK

Hükümet, “eşel mobil” sistemini işletebilir. Bu durumda, zam ihtiyacı kadar benzinin ÖTV’si düşülebilir. Böylece, pompa satış fiyatları sabit tutulur. Eşel mobil işletilmezse, daha önce olduğu gibi zammın pazartesiyi salı gününe bağlayan gece pompa fiyatına yansıtılması bekleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Habertürk

Anahtar Kelimeler:
benzin fiyatına zam göründü
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