Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bendevi Palandöken Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığı'na yeniden Bendevi Palandöken'in seçildiği bildirildi. Federasyonun 26. Olağan Genel Kurulu Anadolu Otel'de gerçekleşti.

banner396

Bendevi Palandöken Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığı'na yeniden Bendevi Palandöken'in seçildiği bildirildi. Federasyonun 26. Olağan Genel Kurulu Anadolu Otel'de gerçekleşti.

08 Haziran 2018 Cuma 18:53
Bendevi Palandöken Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığı'na yeniden Bendevi Palandöken'in seçildiği bildirildi. Federasyonun 26. Olağan Genel Kurulu Anadolu Otel'de gerçekleşti.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda TESK Genel Başkanlığı görevini de yürüten Palandöken'in kongreye tek başkan adayı olarak katıldığı, Genel Kurulda kayıtlı bin 103 delegeden 620'sinin oy kullandığı, delegelerin 586 oyunu alan Palandöken'in yeniden başkan seçildiği bildirildi.

Federasyon Yönetim Kurulu ise Mehmet Rifat Ayyıldız, Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Eşref Tombak, Ali Ufuk Dravor, Mehmet Ali Bapbacı, Orhan Batur, Namık Polater, Zahide Doğan ve Erol Demirci'den oluştu. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliklerine Ümit Çörüş, Engin Kandemir ve Velittin Yenialp'ın seçildiği bildirildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BendeviBendevi Palandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik Gündeme Alındı: Bedellide Yaş ve Ücret ile İlgili Flaş Gelişme !
Bedelli Askerlik Gündeme Alındı: Bedellide Yaş ve Ücret ile İlgili Flaş Gelişme !
9 Bin TL'nin Altında Geliri Olan Esnaflar Vergi Ödemeyecek
9 Bin TL'nin Altında Geliri Olan Esnaflar Vergi Ödemeyecek
Kadroya Alınmayan Taşeron KDK'ya Başvurdu-Kadroya Alındı
Kadroya Alınmayan Taşeron KDK'ya Başvurdu-Kadroya Alındı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim