Bendevi Palandöken Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanlığı'na yeniden Bendevi Palandöken'in seçildiği bildirildi. Federasyonun 26. Olağan Genel Kurulu Anadolu Otel'de gerçekleşti.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda TESK Genel Başkanlığı görevini de yürüten Palandöken'in kongreye tek başkan adayı olarak katıldığı, Genel Kurulda kayıtlı bin 103 delegeden 620'sinin oy kullandığı, delegelerin 586 oyunu alan Palandöken'in yeniden başkan seçildiği bildirildi.

Federasyon Yönetim Kurulu ise Mehmet Rifat Ayyıldız, Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Eşref Tombak, Ali Ufuk Dravor, Mehmet Ali Bapbacı, Orhan Batur, Namık Polater, Zahide Doğan ve Erol Demirci'den oluştu. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliklerine Ümit Çörüş, Engin Kandemir ve Velittin Yenialp'ın seçildiği bildirildi.

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