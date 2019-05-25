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Belediye 21 Bin TL'lik Tesbih Almış!

31 Mart seçimlerinde Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'ni AK Partili devralan Saadet Partili Hatif Çadırı, 21 bin TL'lik tehpih faturası gibi yüz binlerce TL'lik israfa isyan etti.

Belediye 21 Bin TL'lik Tesbih Almış!

31 Mart seçimlerinde Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'ni AK Partili devralan Saadet Partili Hatif Çadırı, 21 bin TL'lik tehpih faturası gibi yüz binlerce TL'lik israfa isyan etti.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:47
Belediye 21 Bin TL'lik Tesbih Almış!

31 Mart seçimlerinin ardından görevi 10 milyon 500 bin TL borçla AK Partili belediye başkanınından devralan Saadet Partili Hatif Çadırdı, belediyede yapılan israf harcamalarını paylaştı.Evrensel'den Özkan Zülfikar'ın haberine göre, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, görevi devraldığında hiç kimsenin olmadığını, belediye çaycısından görevi devraldığını söyledi. Makam odasının arkasında bulunan lüks banyoya da değinen Çadırcı, "Makam odasının arkasında bir oda vardı. Sordular nedir bu oda diye. Ben herhalde arşiv odası falandır dedim. Kapıyı açıp baktım. Özel bir banyo olduğunu gördüm. Bu benim için utançtır" dedi.

TESPİH İÇİN 21 BİN TL

Ciddi bir borçla karşı karşıya olduklarını ifade eden Hatif Çadırcı şöyle konuştu:"Bir devlet kurumu olmamıza rağmen ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. 10 milyon 500 bin TL borç birike birike sırtımıza yük oldu. Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız. Örnek olarak tespih faturaları. Tam 21 bin TL. Kim çekti bu tespihleri? 200 bin TL'ye kayısı alımı olmuş, hediyelik ahşap kutu içerisinde. 50-80 bin TL arası kuyumcu faturaları var. 223 bin TL'ye ağaç alımı yapılmış. Yazıkonak'da bir korumuz yok. Ağaçlandırılmış bir yer yok. Nereye gitti bu paralar? Giyim için 200 bin TL kadar harcanmış. Kumandalı, pilli oyuncaklara korkunç paralar harcanmış. 50 bin TL'den fazla. 200 bin TL'den fazla lokanta borcumuz var. İnternet üzerinden alışverişler, kayısı, hurma, lokum gibi ödenmemiş faturalar var. Aylık 70 bin TL'lik ödemesi olan bir beldenin kalkıp böyle abuk sabuk harcamalar yapmasının vicdanda, akılda, hiçbir yerde yeri yoktur. Gelip burayı bir saltanat gibi kullanıp gitmeleri sineye çekilemez. Bizden sonra yine saltanat sürmek için gelecek olanların karşısında halk bilinçli hesap soracaktır. Halka dayalı bir yönetim kurmak istiyoruz. Bizim kapılarımız asla kapalı olmayacak."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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belediye bin tl lik tesbih almış
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Ggg 9 saat önce

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