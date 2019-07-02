“BEL AĞRINIZ VARSA ECZANEYE DEĞİL DOKTORA GİDİN!”

Tiyatro sanatçısı Melek Baykal, uzun yıllardır şikayetçi olduğu ve ağrı kesicilerle geçiştirdiği bel ağrılarından 3 ameliyat sonrası kurtuldu. Baykal’ın son ameliyatını yapan Acıbadem Fulya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın, sanatçının yaşadığı durumun hem bel fıtığı hem de kanal darlığının birlikte olması nedeniyle 2 kat daha zorlu olduğunu, ancak yaptıkları ameliyatla her iki sorunu da ortadan kaldırdıklarını belirterek “Şimdi dikkat etmesi gereken şey kendisine verdiğimiz jimnastik hareketlerini mutlaka uygulamak ve bol bol yüzmek. Bunu yapması durumunda hayat kalitesi neredeyse eskisi gibi olacaktır” dedi.

“Şikayetlerimi ihmal ettim”

“Benim şikayetlerim aslında her zaman vardı ama ben sanırım pek ciddiye almadım” diyen Melek Baykal, yaklaşık 5 senedir bel ağrısı yaşadığını ancak doktora gitmek yerine eczaneden ağrı kesici iğneler yaptırarak çalışmaya devam ettiğini belirterek “Bunu yapmak yerine doktora gitmem gerekiyordu, ama bunu daha şimdi anlıyorum. Herkese tavsiyem, özellikle şiddetli bel ağrılarınız varsa eczaneye değil mutlaka doktora gidin” mesajı verdi. Evinde çok şiddetli bel ağrısıyla aniden rahatsızlanan ve ambulansla bir hastaneye kaldırılan Baykal’a, burada bel fıtığının patladığı söylendi ve sanatçı birkaç gün arayla 2 ayrı bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Ancak şikayetleri 8,5 ay sonrasında hala geçmeyip üstüne bir de bacakları başta olmak üzere artınca Prof. Dr. Yunus Aydın’a başvurdu.

“Yalnız fıtık değil, kanal darlığı da vardı”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın ise “Hastamızda yalnız fıtık değil kanal darlığı da var. Bu tür durumlarda önce kanal darlığının halledilmesi gerekir” diyerek, bunun orta ve uzun vadede hastanın sıkıntılarını neden artırdığını ise şöyle anlattı: “Bel fıtığı bazı insanlarda kanal darlığı ile birlikte olur. Bu darlığın sinirler üzerine olan bir basıcı etkisi var, buna bel fıtığı da eklenince olay daha dramatik hale geliyor. Hele Melek Hanım’da olduğu gibi normalden farklı ve dışa doğru bir fıtık vakası mevcutsa ağrı daha da artıyor. Hastamızın fıtığına iki ameliyatla da olsa doğru müdahale edilmiş, burada sıkıntı yok ama ameliyat olan insanlarda ameliyattan sonra vücut orada iyileşme dokusu meydana getiriyor. İki defa ameliyat olan yerde bu iyileşme dokusu haliyle biraz daha fazla oluyor. Şimdi zaten dar olan yerde bir de böyle daha kalınlaşmış bir iyileşme dokusu olursa hem orada olmaması gereken bir hacim yaratıyor hem de dar bir alanda kemiğin altına doğru ilerleyerek oradaki darlığı daha da artırıyor. Sinirlerin kanlanmasını bozuyor. Bu da hareket sırasında olduğu gibi kanlanmaya normalden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda ağrının çok daha fazla artmasına neden oluyor. Melek Hanım’ın ameliyatlarından sonra özellikle uzun yürümenin sonunda bacaklarında uyuşma, karıncalanma, halsizlik gibi şikayetlerinin olmasının nedeni bu.”

“Bel fıtığına özel jimnastik yok, bu egzersizleri her insanın yapması gerekir”

Bel fıtığı ameliyatlarında ameliyat sayısının da kritik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yunus Aydın “Şöyle açıklayabilirim: İlk ameliyatta cerrah otobanda araba kullanır, ikinci ameliyatta bu keçi yolu olur, üçüncü dördüncü ameliyat söz konusu ise artık off-road’a girmişsinizdir. Bu da ne cerrahın istediği ne de hastanın isteyebileceği bir durumdur. O yüzden o bölgedeki sorunların mümkünse tek ameliyatta halledilmesi tercih edilir” dedi. Melek Baykal’ın son ameliyatında hem yeni oluşan fıtıkların temizlendiğini hem de kanalı açtıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, ameliyatın üzerinden daha 3 hafta geçmiş olmasına karşın Baykal’ın ikinci haftanın sonunda ağrı kesicileri bıraktığını vurguladı. “Şimdi kendisine düşen iyileştim, daha iyi hissediyorum demeden jimnastik hareketlerine devam etmek ve yüzmek” diyen Prof. Dr. Yunus Aydın, bu egzersizleri bel sağlığını korumak isteyen herkesin yapması gerektiğini, kendisinin de ihmal etmeden jimnastik yaptığını sözlerine ekledi.