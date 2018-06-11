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Beklenen Veriler Açıklandı: Türkiye Ekonomisi Yüzde 7,4 Büyüdü

Beklenen açıklama geldi. TÜİK''ten yapılan son dakika açıklamasında Mart 2018 dönemine ait büyüme rakamlarına yer verildi.

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Beklenen Veriler Açıklandı: Türkiye Ekonomisi Yüzde 7,4 Büyüdü

Beklenen açıklama geldi. TÜİK''ten yapılan son dakika açıklamasında Mart 2018 dönemine ait büyüme rakamlarına yer verildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:42
Beklenen Veriler Açıklandı: Türkiye Ekonomisi Yüzde 7,4 Büyüdü

TÜİK'ten beklenen açıklama geldi

Türkiye İstatistik Kurumu resmi sayfasında yayımlanan duyuruda Mart 2018 dönemine ait Gayrisafi yurtiçi hasıla verileri kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyüdüğüne yer verildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2 arttı.  "

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %11 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %9,7 arttı.
 
Mal ve hizmet ihracatı %0,5 artarken ithalat %15,6 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %0,5, ithalatı ise %15,6 arttı.

İşgücü ödemeleri  %18,7 arttı

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir %22,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı %37,8 oldu

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde %38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde %37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %44,1'ten %44,4'e yükseldi.
 

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