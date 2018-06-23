Beklenen Düzenleme Geldi: KYK O Ücretleri Almayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden, Temmuz ve Ağustos aylarında ücret alınmamasına yönelik düzenlemeye yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun müjdesini Ramazan ayında vermişti.

Düzenleme şu şekilde;

"YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yurt ücretleri aylık dönemler halinde 30 gün üzerinden tahakkuk ettirilir. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda 30 gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir."

"(5) Yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kayıtlı kaldıkları sürenin ücreti alınır. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos ayları haricinde nöbetçi yurtlarda barındıkları süre için ayrıca nöbetçi yurt ücreti alınmaz."

ESKİ HÜKÜMLER

(3) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

(5) Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - (1)Yurtlarda barındırılan öğrenciler barındıkları yurdun dışındaki diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz barınabilir. Ancak bu öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarında Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre ücret alınır."

ESKİ HÜKÜM

Madde 18 - (1) Yurtlarda barındırılan öğrenciler son aya ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler.

KYK BORÇLARI NE OLACAK?

Binlerce mezun, KYK borçlarının silinmesi için kampanyalar başlatsa da henüz böyle bir çalışma söz konusu değil:

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