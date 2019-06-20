Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94656
ALTIN
256.438
DOLAR
5.7627
STERLIN
7.3128
EURO
6.5115
Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 60 Puanla Memur Alıyor!
"Yeni mezunum, iş bulmakta zorlanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lügatımızda yalan ve iftiranın yeri yoktur"
Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz
Genç İşsizlik Korkutucu Boyutlara Ulaşıyor!

Beklenen açıklama geldi! Yarın hesaplara yatacak

Türkşeker, Eylül'den itibaren alımına başlanacak pancar için avans ödemelerine yarından itibaren başlayacak. 180 milyon lira değerindeki ödeme ile üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşacak.

Beklenen açıklama geldi! Yarın hesaplara yatacak

Türkşeker, Eylül'den itibaren alımına başlanacak pancar için avans ödemelerine yarından itibaren başlayacak. 180 milyon lira değerindeki ödeme ile üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşacak.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Beklenen açıklama geldi! Yarın hesaplara yatacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince (Türkşeker), Eylül ayından itibaren alımına başlanacak pancara karşılık 180 milyon lira tutarında nakdi ve kristal şeker avans ödemelerine yarından itibaren başlanacak.

200 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerine bugüne kadar suni gübre ve mücadele ilacı için 200 milyon lira tutarında avans ödendi.

380 MİLYON LİRAYA ULAŞACAK

Yarın yapılacak 180 milyon liralık birinci nakdi avans ödemeleriyle 2019 yılı ürün bedellerine karşılık üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşmış olacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
beklenen açıklama geldi yarın hesaplara yatacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak
Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak
Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar
Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar
Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren İşten Çıkarma Kararı!
Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren İşten Çıkarma Kararı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim