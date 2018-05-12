Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)

Beklenen açıklama geldi. Ramazan pidesi fiyatları net olarak belli oldu.

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 2 buçuk lira olduğu bölge vatandaşlarına açıklandı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlaması için geri sayımda son günlere girilirken Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit geçtiğimiz ay yaptığı çaıklamada, zammı fiyatlara değil gramaj ayarlaması olarak değerlendirebileceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene sade pidenin kilo bazındaki fiyatı 6,70 TL’ydi. Bundan sonraki fiyat belirlemelerindeki kontrol tamamen Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda olacak. Ekmek ve pide fiyatlarını merkezimiz belirleyecek, bakanlığın onayına sürecek. Buna göre de birliklere yazı gönderilecek ve fiyat belirlenecek. Yeni belirlenen fiyatlara göre bu sene pidelere maksimum yüzde 10'dan daha az bir oranda zam yapılacağını düşünüyoruz”

2018 YILI DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER

1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ ​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​ MEVLİD KANDİLİ​

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