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Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)

İstanbul'da ramazan pidesinin ne kadar olduğu açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında 350 gram ramazan pidesinin satışa sunulacağı fiyat kamuoyuna duyuruldu. Peki pide fiyatı ne kadar? Ramazan orucu ne zaman başlıyor?

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Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)

İstanbul'da ramazan pidesinin ne kadar olduğu açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında 350 gram ramazan pidesinin satışa sunulacağı fiyat kamuoyuna duyuruldu. Peki pide fiyatı ne kadar? Ramazan orucu ne zaman başlıyor?

12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:58
Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)

Beklenen açıklama geldi. Ramazan pidesi fiyatları net olarak belli oldu.

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 2 buçuk lira olduğu bölge vatandaşlarına açıklandı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlaması için geri sayımda son günlere girilirken Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit geçtiğimiz ay yaptığı çaıklamada, zammı fiyatlara değil gramaj ayarlaması olarak değerlendirebileceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene sade pidenin kilo bazındaki fiyatı 6,70 TL’ydi. Bundan sonraki fiyat belirlemelerindeki kontrol tamamen Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda olacak. Ekmek ve pide fiyatlarını merkezimiz belirleyecek, bakanlığın onayına sürecek. Buna göre de birliklere yazı gönderilecek ve fiyat belirlenecek. Yeni belirlenen fiyatlara göre bu sene pidelere maksimum yüzde 10'dan daha az bir oranda zam yapılacağını düşünüyoruz”

2018 YILI DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER
GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER
1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI
26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR

KADİR GECESİ
30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE

AREFE
1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ

AREFE
10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI

HİCRİ YILBAŞI
10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ
​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​

MEVLİD KANDİLİ​

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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