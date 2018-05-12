Beklenen Açıklama Geldi: İşte 350 Gr. Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Orucu Ne Zaman Başlıyor 2018)

Beklenen açıklama geldi. Ramazan pidesi fiyatları net olarak belli oldu.
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 2 buçuk lira olduğu bölge vatandaşlarına açıklandı.
11 ayın sultanı Ramazan'ın başlaması için geri sayımda son günlere girilirken Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.
DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMA
Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit geçtiğimiz ay yaptığı çaıklamada, zammı fiyatlara değil gramaj ayarlaması olarak değerlendirebileceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Geçen sene sade pidenin kilo bazındaki fiyatı 6,70 TL’ydi. Bundan sonraki fiyat belirlemelerindeki kontrol tamamen Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda olacak. Ekmek ve pide fiyatlarını merkezimiz belirleyecek, bakanlığın onayına sürecek. Buna göre de birliklere yazı gönderilecek ve fiyat belirlenecek. Yeni belirlenen fiyatlara göre bu sene pidelere maksimum yüzde 10'dan daha az bir oranda zam yapılacağını düşünüyoruz”
2018 YILI DİNİ GÜNLER
|HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|RAMAZAN
|1439
|16
|MAYIS-2018
|ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1439
|10
|HAZİRAN-2018
|PAZAR
|
KADİR GECESİ
|30
|RAMAZAN
|1439
|14
|HAZİRAN-2018
|PERŞEMBE
|
AREFE
|1
|ŞEVVAL
|1439
|15
|HAZİRAN-2018
|CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|2
|ŞEVVAL
|1439
|16
|HAZİRAN-2018
|CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|3
|ŞEVVAL
|1439
|17
|HAZİRAN-2018
|PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|9
|ZİLHİCCE
|1439
|20
|AĞUSTOS-2018
|PAZARTESİ
|
AREFE
|10
|ZİLHİCCE
|1439
|21
|AĞUSTOS-2018
|SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|11
|ZİLHİCCE
|1439
|22
|AĞUSTOS-2018
|ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|12
|ZİLHİCCE
|1439
|23
|AĞUSTOS-2018
|PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|13
|ZİLHİCCE
|1439
|24
|AĞUSTOS-2018
|CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|1
|MUHARREM
|1440
|11
|EYLÜL-2018
|SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|10
|MUHARREM
|1440
|20
|EYLÜL-2018
|PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|11
|R.EVVEL
|1440
|19
|KASIM-2018
|PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA