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Bekir Bozdağ'dan Şeker Fabrikası Yorumu : Devlet Fabrikatör Değildir

 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Bekir Bozdağ'dan Şeker Fabrikası Yorumu : Devlet Fabrikatör Değildir

 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

08 Nisan 2018 Pazar 12:02
Bekir Bozdağ'dan Şeker Fabrikası Yorumu : Devlet Fabrikatör Değildir

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuşan Bozdağ "Devlet Fabrikatör değildir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den yaptığı konuşmaya da değinen Bozdağ, "Kılıçdaroğlu yasaları çok iyi biliyor ve dokunulmazlığı olduğu için hakaret içeren konuşmalarını Meclis kürsüsünden yapıyor. Sonra da davaların neden açıldığını soruyor. Sen hakaretçisin, küfürbazsın, yalancısın diye bu davalar açılıyor. Git mahkemeye delillerinle itiraz et. Edemiyor. Bu kadar yalanı duble yollar da, otobanlar da Türk Milleti de kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Şeker Fabrikası meselesine detaylı değinen hükümet sözcüsü, "Devlet destek verir, özel sektör güçlenir. Ekonomide özel sektörü güçlendirirseniz daha güçlü olursunuz. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi herkesin yararınadır. İşçilerin en ufak bir kaybı yok. Fabrikalar 5 yıl süreyle çalışmaya devam edecek. Ondan sonra da çalışacaklar. Kotaların azaltması söz konusu değil. Kotasını kullanmayan bir fabrikanın kullanmadığı kotası başka bir fabrikaya verilecektir. Pancar üretim alanlarında daralma olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağBekir Bozdağ şeker Fabrikası
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