Bedelliden Faydalanacak Kişi Sayısı Açıklandı

Bedelli askerlikten faydalanacak kişi sayısı açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin sahibi olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Teklifin 5 maddesinin Milli Savunma Bakanlığı'nın yetki alanıyla ilgili konular olduğunun altını çizen Muş, teklifte yer alan bedelli askerlik düzenlemesinin, toplumsal talep olarak karşılarına çıktığını bildirdi. Muş, belirli bir yaşın üzerinde olan ve çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen çok sayıda vatandaşın, bu talepleri sürekli olarak dile getirdiklerini anlattı.

ZORUNLU HALE GELDİ

Muş,bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, bedelli askerlik yönündeki bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti.

KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Bedelli askerlik uygulamasının, benzer nedenlerle geçen yıllarda da hayata geçirildiğini anımsatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız düzenleme ile 25 yaş ve üzeri 1 milyon 324 bin kişinin yararlanma imkanı var. Bunun içinde yoklama, tecil, bakaya da dahil. Bedelli askerlikten 1987'de 12 bin 283 kişi istifade etmiş olup toplam 123 milyon 27 bin TL gelir elde edilmiştir. 1992'de 38 bin 64 kişi istifade etmiştir. 1999 yılında 72 bin 680 kişi istifade etmiştir. 1992 ve 1999 yılındaki uygulamadan toplam 1 milyar 281 milyon 260 bin Mark gelir elde edilmiştir. 2011 yılında 70 bin 120 kişi istifade etmiştir. 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir elde edilmiştir. 2014'te 203 bin 950 kişi istifade etmiştir,3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmiştir.

1987, 1992 ve 1999 yıllarında yapılan kanuni düzenlemelerde bedelli askerlikten elde edilen gelir bütçeye kaydedilmiştir. 2011'de yapılan bedelli askerlik düzenlemesinde elde edilen gelir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, 2014 yılında yapılan bedelli askerlik düzenlemesinin geliri Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştır. 1987 yılında yapılan kanuni düzenlemede bedelli askerlikten yararlanma yaşı 29 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. 1992'de 28 yaş ve üzeri, 1999'da 27 yaş ve üzeri,2011'de30 yaş ve üzeri,2014 yılında ise 26 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir."

21 GÜN OLACAK

Muş, teklifteki 28 gün temel askerliğin 21 güne indirilmesini içeren önerge vereceklerini anımsattı.

Kanun teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlikteki 38 yaş sınırının da kaldırıldığına dikkati çeken Muş, "Teklifin 2. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebi ile haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın bu tekliften yararlanabileceklerdir" dedi.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 324 bin vatandaşın yararlanacağını dile getiren Muş, ücretin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını vurgualdı.

Muş, teklifte, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin terör örgütlerine finansal destek olarak kullanılmasının önüne geçecek 5 maddenin de yer aldığını anlattı.

40 MİLYAR KAYNAK

Bu 5 maddede iki büyük probleme çözüm getirileceğini ifade eden Muş, şu şekilde devam etti:

"İlk olarak önümüzdeki ay sona erecek olan yasal bahis oyun sözleşmesi dolayısı ile yeni yapılacak ihalenin en kısa sürede tamamlanmasına imkan verecek düzenlemeler getirilmiştir. Yapılacak olan ihalede, istenen bir önceki yılın hasılat tutarının yüzde 5'i oranında geçici teminat, yüzde 10'u oranında kesin teminat alınmasında oranlar sırasıyla yüzde 3'e ve yüzde 6'ya indirilmiştir. İkinci olarak ise sektörü uluslararası gerçeklikler ile uyumlu hale getirerek, rekabet gücünü attırarak sektörde yasa dışı alanlarda oynanan bahisleri yasal zemine taşıyacak düzenlemeler getirilmiştir. Yasa dışı ve yurt dışına giden kaynağı toplam olarak ifade ediyorum, yaklaşık40 milyar TL olduğu tahmin edilen bir kaynak söz konusu. Bu kaynaklardan terör örgütlerinin kendilerine finansman sağlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu rakam, devletin ilgili kurumlarının tespit ettiği rakamdır.Emniyet ve kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarda terör örgütlerine mensup terör unsurlarının, -bunun içinde PKK, FETÖ terör örgütlerinin olduğu emniyet birimlerince belirlenmiş- buradan bir kaynak transferi sağlandığı görülmüştür. Yapılacak düzenlemeyle yurt dışına çıkan hem de yasal zemini olmayan bu kaynağın önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

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