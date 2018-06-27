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Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia

Bedelli askerlik için yeni bir iddia gündeme geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş ve ücret ile ilgili bir talimat verdiği ifade edildi.

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Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia

Bedelli askerlik için yeni bir iddia gündeme geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş ve ücret ile ilgili bir talimat verdiği ifade edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:08
Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia

Son dakika haberi: Bedelli askerlikte flaş iddia !

Seçimlerin sona ermesinin ardından, son dönemlerin en çok konuşulan konusu olan bedelli askerlikte yaş ve ücret konusunda rakamların belirlendiği yönünde son dakika iddiası geldi. Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in bugün kaleme aldığı haberine göre, çalışmalarda bedelli askerlik için başvuru yapacak adayların yaşlarının 26 olması ve istenecek ücretin 20 bin TL ücret ödeyeceği iddia edildi. Bedelli askerlik için ödenecek ücreti verenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak ve askerliğini yapmış gibi görünecek.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada bedellide ücretin cüzi miktarda olacağını söylemişti.

BEDELLİDEN GELECEK PARA NEREYE GİDECEK?

Bedelli askerlikten gelecek para kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak. Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde herhangi bir zafiyet yaratmayacağı bildirildi. Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da olumlu görüş alındığına yer verildi.

BUGÜNE KADAR 5 KERE ÇIKTI 400 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Bugüne kadar 5 defa bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında çıkan bedelli askerlik, bunun ardından 1992'de uygulanan bedelli 1999'da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında ise 35 bin 111 bedelli askerlik için başvuru yaparken 1999 yılında da 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014 yılında bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

BEDELLİ İÇİN TARİH

Bekir Bozdağ geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bedelli askerlik ile ilgili şu ifadelere yer verdi:  "Bedelli askerlik konusuna da değinen Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir"

PEKİ SİZCE BEDELLİDE YAŞ E ÜCRET NE KADAR OLMALI? YORUM VE DÜŞÜNCELERİNİZİ AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINDAN YAZABİLİRSİNİZ.

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Bekleyici 3 saat önce

Yaş 25 olmalı. 25 yaşa yoğun talep var

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Sadi 3 saat önce

Şayet bedelli askerlik çıkacaksa Çıktığına değmeli20 binin altına inmemeli ki devletimiz de kar etsin

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Hayırlısı 3 saat önce

Kesinlikle 25 yaşını kapsamalı, ülkemizde çoğu kişi lise mezunu lise mezunlarını da kapsamalı..

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Mağdur 3 saat önce

Yaşı 25 yapmalılar

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Asdf 3 saat önce

Artık askerliği bile parayla yapıyorlar bravo şimdi bundan kim yararlanacak zenginin çocuğu fakirin çocuğu ise yine askere gidecek Allah korusun belki şehit düşecek. Atatürk'ün kurdug7 bu devlet kolay kurulmadı kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz ayrıca ninelerimiz şehit düştüler ama sizler bedelli yapicak olanlar bu ülkeyi haketmiyorsunuz.

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Emrah 3 saat önce

Sayın Başkanım 25 yaştan gecerli olsun. Lütfen..!

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orhan 3 saat önce

bence 10 ile 15 bin arasında olsun ki hem çok kişi başvursun hemde geliri az olanlar faydalansın

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Süleyman 3 saat önce

Bence standar her yıl olmasi gerekiyor belli donemlerde tek seferlik sacma zaten profosyenel askerlige geciliyor hala insanlari magdur etmenin mantigi yok ne evlenebiliyoz ne ise baslayabiliyoz her yönden önumuze engel yas siniri olmamali

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