Bedellide Yaş ve Fiyat Hakkında Yeni İddia

Son dakika haberi: Bedelli askerlik ile ilgili yeni gelişme yaşandı!

TBMM'de vekillerin yemin etmesinin az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti ve yeni hükümet sistemi resmen devreye girdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler bugün kabinenin açıklanmasına çevrildi. Kulislerde kabinenin açıklanmasının ardından ilk işin OHAL'in kaldırılması, ardından da bedelli askerliğin gündeme gelmesi bekleniyor. ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den bedelli askerlik için bekleyenleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şirket sahibi Pösteki, "Bedelliden ,94 lülerin de faydalanmasi, rakaminda 10 bin civarlari olmasi ve tatilden önce çıkması icin elimizden geleni yapiyoruz. Buna odaklanin gencler!" ifadelerini kullandı.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından bedellide yaş ve ücret hakkındaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

TATİLLER ERTELENİBİLİR

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik konusu nedeniyle Meclis'in 15 Temmuz'dan sonra 1 Ekim'e kadar gireceği tatilin ertelenebileceğini söyledi.

Başkanvekili Muş, "Meclis, otomatik hareket eden bir yapıda değil. Yani şu tarihte açılacak kapılacak diye bir durum söz konusu değil. Biz bunu grup önerileriyle çalışma takvimini değiştirebiliyoruz ki geçmişte de böyle oldu. Toplumlun önceliklendirdiği ihtiyaç duyduğu alanlardaki aciliyet ve zarurete göre Meclis'in çalışma tarihleri değişebilir."

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRETTE DİĞER İDDİA

Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi.

'YAŞ 25 OLSUN' BASKISI

Ancak kamuoyunda yaşın 25'e indirilmesi yönünde yoğun bir baskı var. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak.

24 HAZİRAN SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDEN ANKET ŞİRKETİ

Öte yandan 24 Haziran erken seçimlerinde ORC Araştırma, sonuçları en isabetli tahmin eden araştırma şirketi olmuştu.

ANKETİMİZ

KPSSCAFE olarak bedellide yaş için bir anket başlattık.

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