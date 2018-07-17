Bedelli İçin Kredi Çekecekler Ne Kadar Ödeyecek? Vadeye Göre Kredi Hesaplama

Bedelli askerlik meselesi bugün kesinlik kazandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Meclis'e gelmesinin ardından bedelli askerlik için herkesin en çok merak ettiği konu ise bankadan kredi çektikten sonra ne kadar ödemesi yapılacağı sorusu oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA

Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek bedelli askerlik ödemesi yapabileceksiniz. Bazı bankaların verdiği kredilerin ortalama faizlerine göre geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir) Bedelli askerlik için tüm bankalarım bugünlerde bir kampanya başlatması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA