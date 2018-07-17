Bedelli İçin Kredi Çekecekler Ne Kadar Ödeyecek? Vadeye Göre Kredi Hesaplama

Bedelli askerlik meselesi bugün kesinlik kazandı.
Edinilen son dakika bilgilerine göre Meclis'e gelmesinin ardından bedelli askerlik için herkesin en çok merak ettiği konu ise bankadan kredi çektikten sonra ne kadar ödemesi yapılacağı sorusu oldu.
BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA
Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek bedelli askerlik ödemesi yapabileceksiniz. Bazı bankaların verdiği kredilerin ortalama faizlerine göre geri ödeme seçenekleri şu şekilde:
12 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 12 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 1.419 TL
TOPLAM: 17.016 TL
24 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 24 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 793 TL
TOPLAM: 19.032 TL
36 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 36 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 589 TL
TOPLAM: 21.204 TL
48 AY VADE İLE ÇEKİLİRSE
Kredi: 15 bin TL
Vade: 48 ay
Faiz: Yüzde 1,67
Aylık: 489
TOPLAM: 23.472 TL
(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir) Bedelli askerlik için tüm bankalarım bugünlerde bir kampanya başlatması bekleniyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA