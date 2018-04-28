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Bedelli Askerlikte Yeni İddia: O Şart Aranmayacak-28 Nisan 2018

Bedelli askerlik hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Başbakan' ın açıklamasının ardından gelen yeni bilgiye göre bedelli askerlikt e yaş şartının aranmayacağı iddia edildi.

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Bedelli Askerlikte Yeni İddia: O Şart Aranmayacak-28 Nisan 2018

Bedelli askerlik hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Başbakan' ın açıklamasının ardından gelen yeni bilgiye göre bedelli askerlikt e yaş şartının aranmayacağı iddia edildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 00:48
Bedelli Askerlikte Yeni İddia: O Şart Aranmayacak-28 Nisan 2018

Bedelli askerlik hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusuna değinmiş ve seçim döneminde bu konudan bahsedilmesinin uygun olmayacağını söylemişti. Bunun ardından AK Parti MKYK'da bedelli askerlik oylandı ve olumsuz sonuç çıktı.

Bu gelişmelerden sonra bedelli askerlik bekleyenleri sevindiren açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında bedelli askerlik meselesine olumlu yaklaştığını dile getirdi. Başbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım."

YENİ GELİŞME: YAŞ ŞARTI ARANMAYABİLİR

Bedelli askerlik meselesi daha önce gündeme geldiğinde yaş şartı aranmıştı. Ancak Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre olası bir bedelli askerlikte yaş şartının aranmayacağı iddia ediliyor.

Ankara kulislerinde konuşulanları yazan ve çoğu olayı daha önceden açıklaması ile bilinen Ankara Kuşu yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bedelli askerlik konusunda bir defaya mahsus yaş sınırı şartı aranmayacak diye bir bilgi var."

SİZ DE BEDELLİ ASKERLİK HAKKINDA GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ YORUM KISMINA YAZABİLİRSİNİZ.

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