Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme !

Bedelli askerlik ile ilgili yeni gelişme !

Geçtiğimiz gün bedelli askerlik meselesi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından 3 gün önce Selma Yzıcı Twitter adresinden bir yazı paylaşmıştı. Siyasetin bir adabı olmalı idyen Selma Yazıcı paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı.AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen"

Bu mesajın ardından Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik sözü hatırlatıldı. Bunun ardındna Yazıcı, bedelli yazılacağıni biliyordum diyarek şu açıklamayı yaptı: "kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir"

YENİ GELİŞME !

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar arasında bir görüime gerçekleşti. Görüşmede bedelli askerlik meselesinin gündeme gelmiş olabileceği iddia ediliyor. Twitter'da daha önce 2018 yılında bedelli askerlik gündeme gelecek diyen ve Ankara kulislerinde konuşulanları önceden haber vermesi ile bilinen Ankara Kuşu, yaptığı son paylaşımında Erdoğan-Akar görüşmesinde bedelli askerlik meselesinin gündeme gelmiş olabileceğini söyledi.

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