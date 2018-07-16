Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil

Bedelli askerlikte son dakika açıklaması daha geldi. Yaş ve ücretin belli olduğu iddiaları AK Parti tarafından yalanlandı.

banner396

Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil

Bedelli askerlikte son dakika açıklaması daha geldi. Yaş ve ücretin belli olduğu iddiaları AK Parti tarafından yalanlandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:29
Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil

Bedelli askerlikte fiyat ve yaş belli oldu iddiaları sonrası AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Bedelli askerlik teklifinin hazırlandığı iddiasının sosyal medya üzerinde ve haber sayfalarında yayılması üzerine bir açıklama yapan Bülent Turan, düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Bülent Turan'ın açıklamaları şu şekilde;

''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı.

Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır.

İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır.

Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum.''

FİYAT VE YAŞTA SON İDDİA

Bugün gündeme atılan iddiada bedellide yaşın 27, fiyatın ise 20 bin TL olacağına yer verildi. Ancak bu iddia yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki ay yaptığı açıklamada bedelli ücretinin cüzi miktar olacağını söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBedelli AskerlikBedelli Askerlik ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 38 dakika önce

Yaş 25 olsun sayın bakanim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir 28 dakika önce

Tek yalan olsun ya bedelli yaşının 25 olmasını istiyoruz...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
200 Bin Şirketi 4.5 Milyon Çalışanı İlgilendiriyor. Cezası Var!..
200 Bin Şirketi 4.5 Milyon Çalışanı İlgilendiriyor. Cezası Var!..
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim