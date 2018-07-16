Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil

Bedelli askerlikte fiyat ve yaş belli oldu iddiaları sonrası AK Parti'den bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Bedelli askerlik teklifinin hazırlandığı iddiasının sosyal medya üzerinde ve haber sayfalarında yayılması üzerine bir açıklama yapan Bülent Turan, düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Bülent Turan'ın açıklamaları şu şekilde;

''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı.

Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır.

İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır.

Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum.''

FİYAT VE YAŞTA SON İDDİA

Bugün gündeme atılan iddiada bedellide yaşın 27, fiyatın ise 20 bin TL olacağına yer verildi. Ancak bu iddia yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki ay yaptığı açıklamada bedelli ücretinin cüzi miktar olacağını söyledi.

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