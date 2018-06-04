Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş İçin Flaş İddia

Bedelli askerlik bekleyen vatandaşarı sevindiren açıklamalar son günlerde gelmeye başladı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan canı yayında bedelli askerlik ile ilgili önemli bir açıklama yaparken, bunun ardından bugün de Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Star ve Show Tv cortak yayınına katılan Cumurbaşkanı Erdoğan, burada bedelli askerlik meselesine değindi. Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığım oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevap verdi.

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMASI

Başbakan binali Yıldırım bugün yaptığı açıklamada bedelli askerlik meselesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.

İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetlerde silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik.

Bu insanlar ne yapacak? Hayatını planlayacak, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir."

YAŞ VE BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Olası bir bedelli askerlik yasasının çıkarılması konusunda en çok merak edilen nokta yaş ve bedelli ücreti oldu. Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik meselesinin 2018'de gündeme geleceğini söyleyen, Ankara kulislerinde konuşulanları önceden haber vermesi ile bilinen Twitter kullanıcısı Ankara kuşu, bedellide yaş ve ücret ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

Bunun yanı sıra Gazeteci Ata Benli de bedelli askerlikte yaş ve ücret hakkında şu ifadeleri kullandı:

SİZCE NE OLMALI?

Peki sizce bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olmalı? Düşünce ve taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yaabilirsiniz.

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