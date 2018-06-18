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Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş Hakkında Hükümetten Yeni Açıklama

Bedelli askerlikte yaş ve ücret tartışmaları ile ilgili Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama geldi.

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Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş Hakkında Hükümetten Yeni Açıklama

Bedelli askerlikte yaş ve ücret tartışmaları ile ilgili Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama geldi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:25
Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş Hakkında Hükümetten Yeni Açıklama

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ile ilgili yeni açıklama geldi.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Adil Öksüz ile ilgili açıklamasında, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücüdele konusunda da mesajlar veren Bekir Bozdağ, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: "Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir"

OHAL AÇIKLAMASI

Olağanüstü Hal konusunda da değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "OHAL uzatılmayarak kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK

Bekir Bozdağ, açıklamasının devamında bedelli askerlik ile ilgili soruyu "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" diye yanıtladı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bedelli askerlikte ücret ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Bu hassasiyet içerisinde bedelli askerliğin ne zaman çıkacağı konusunda diğerleri gibi bir adım atmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Burada bir birikim var, bu birikimi de biliyoruz. Dolayısıyla biz şimdi Bay Muharrem gibi bu işin dışında değiliz ki. Elimizde de bir birikim var, bunun beklentisi var, yurt dışından var, yurt içinden var. Bunun rakamını çok cüzi bir miktara da indirdik. Şu anda bu kapıyı açtığımız zaman buraya ciddi bir huruç harekatı olacaktır. Aslında burayla ilgili atılacak çok farklı adımlar da var. Onun için ben Genelkurmay Başkanıma da Milli Savunma Bakanıma da söyledim. Biz bu yeni düzenlemeleri silahlı kuvvetlerle ilgili çok daha farklı ele almamız lazım."

Siz de aşağıdaki yorum kısmından ücret ve yaş hakkındaki talepleriniz iyazabilirsiniz.

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