Bedelli Askerlikte Ücret İçin Flaş Öneri: Ücret..

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, seçim sonuçlarını ve gündem konularını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik eden ve ona başarı dileyen Destici, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." dedi.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, şu şekilde devam etti: "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz."

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizerek sözlerini sürdüren Destici, şu şekilde devam etti:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

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ADIYAMAN'DA DÜŞEN UÇAK

Adıyaman'da Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı dileyen Destici, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini ise lanetledi.

KAYBOLAN ÇOCUKLAR

Destici, yurt genelinde kaçırılan, kaybolan ve bulunamayan çocuklarla ilgili olarak, "Bu çocuklarımızın akıbetleri ile ilgili bilgi alınamıyor, bu çocukların bulunmasını bekliyoruz. Bu husus, BBP olarak Mecliste ilk gündeme getireceğimiz konu olacaktır, çocuk kaçırma, alıkoyma, cinsel istismar suçlarının cezasının idam olmasını savunacağız." dedi.

LGS SONUÇLARI

Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Destici, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrencilere başarılar temenni etti. BBP Genel Başkanı Destici, sınav sistemlerinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kademeli olarak kaldırılmasının eğitim seviyesini artıracağını kaydetti.

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