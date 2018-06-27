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Bedelli Askerlikte Ücret İçin Flaş Öneri: Ücret..

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

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Bedelli Askerlikte Ücret İçin Flaş Öneri: Ücret..

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
Bedelli Askerlikte Ücret İçin Flaş Öneri: Ücret..

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, seçim sonuçlarını ve gündem konularını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik eden ve ona başarı dileyen Destici, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." dedi.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, şu şekilde devam etti: "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz."

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizerek sözlerini sürdüren Destici, şu şekilde devam etti:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ KAÇ OLMALI? ANKETİMİZE KATILIM İÇİN TIKLAYIN

ADIYAMAN'DA DÜŞEN UÇAK

Adıyaman'da Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot için başsağlığı dileyen Destici, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini ise lanetledi.

KAYBOLAN ÇOCUKLAR

Destici, yurt genelinde kaçırılan, kaybolan ve bulunamayan çocuklarla ilgili olarak, "Bu çocuklarımızın akıbetleri ile ilgili bilgi alınamıyor, bu çocukların bulunmasını bekliyoruz. Bu husus, BBP olarak Mecliste ilk gündeme getireceğimiz konu olacaktır, çocuk kaçırma, alıkoyma, cinsel istismar suçlarının cezasının idam olmasını savunacağız." dedi.

LGS SONUÇLARI

Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Destici, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrencilere başarılar temenni etti. BBP Genel Başkanı Destici, sınav sistemlerinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kademeli olarak kaldırılmasının eğitim seviyesini artıracağını kaydetti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia
Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia
Ankara Kuşu 'Bedelli Askerlik Ücreti 10 Bin TL Olacak' 
Ankara Kuşu 'Bedelli Askerlik Ücreti 10 Bin TL Olacak' 
Son Güncelleme: 27.06.2018 15:44
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Yorumlar
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Aydın 49 dakika önce

Bedellide yaş sınırı olmamalı ücretinde bir sözleşmeli erin bir yıllık maliyeti ne kadarsa adan zye tüm harcanan para hesaplanmali ve bu alınan para ile devlete yük u olmadan karşılanmalı öyle 18 bin 20 bin komik reklamlar olmamali

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Elif Kaman Yatar 26 dakika önce

Yaş sınırı olmasın

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Kadir 21 dakika önce

Yaş 25 ücret 10 ila 15 bin arası olmalı fazlası sadece zenginlerin işine yarar

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Özer Çelik 14 dakika önce

Çok doğru bir tespit.milyonlarca serveti ve geliri olan kişilerle dar gelirliler aynı şartlara tabi olmamalı.

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Otto 12 dakika önce

Aydın isimli komik arkadaş sana sesleniyorum sen galiba askerlik yaptın ve millete bir şekilde girsin istiyorsun. Millet nasıl ödeyecek 60-70 bin parayı Allah’ın mali

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Afyon 6 dakika önce

Yaş sınırı olmamalıdır

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Yusuf 2 dakika önce

En mantıklı olan gelire göre ücret, çünkü bir memur ile bir futbolcu veya sanatçı aynı parayı vermemeli futbolcu 100 bin tl versin memur 20 bin sanatçı 40 bin ...

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