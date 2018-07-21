Bedelli Askerlikte Sürpriz Gelişmeler !

Bedelli askerlik için sürpriz gelişme yaşandı.
Edinilen son dakika bilgilerine göre bedellide 28 günlük eğitimin kalkması için çalışmaların başladığına yer verildi. Önümüzdeki Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp hafta sonuna kadar kabul görüp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen ve 25 yaş 15 bin lira ve 28 günlük zorunlu temel eğitim olarak öngörülen yasa teklifinde sürprizler olacağı öğrenildi.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın bugün kaleme aldığı yazısında, bedellide beklenen sürprizlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Hükümette yapılan değerlendirmelerin ardından, daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor. Bu konuda yoğun talep olduğunu, özellikle esnaf, doktor ve yurtdışında ihtisas yapanların izinle ilgili sorun yaşayacakları daha önceki bedelli askerlik düzenlemelerinde olduğu gibi ‘temel eğitim verilmemesi’ görüşünün oluştuğu belirtiliyor. Başvuruların fazla olması nedeniyle, temel eğitim verme zorluğu ve maliyetinin de bu değerlendirmede etkili olduğu kaydedildi.
FİRARİLERİN TALEBİ..
Bedelli askerlik konusunda partiye ve ilgili kurumlara talep yağıyor. Dövizli askerliğin 2 bin Euro’dan, 1000 Euro’ya indirilmesi yönündeki taleplerin karşılanmasına sıcak bakılmıyor. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda dövizli askerlik için öngörülen uzaktan eğitim düzenlemesinin de yapılmayacağı belirtiliyor.
Bedelli askerlikle ilgili diğer istek ise sayıları 5 bin 700 kişiyi bulan asker firarilerinden geldi. Daha önce askerliğe başlayıp kaçmış olan firariler de bedelli askerlikten yararlanmak istedi. Ancak bu kabul görmedi.
Torba pakette yer alan ve doktor emeklilerine 2019’dan geçerli olmak üzere 2 bin ila 1500 lira arasında aylık ek ödeme yapılmasını öngören düzenlemeden, kamudan emekli eczacıların da yararlanmak istediği belirtildi.
ASKERLİK KARARI ALDIRANLAR...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ağustos celbinde askere gitmek için başvuranların da bedelli askerlikten yararlanabileceklerini söyledi. Muş, “Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler” dedi.
BANKALARDAN BEDELLİ İÇİN KREDİ HAZIRLIĞI
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum" dedi. Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."
ÇOK TALEP VAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin “Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir” açıklaması büyük beklenti yaratırken, AK Parti kaynakları da Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda çok büyük bir talep ve beklenti var. Kendi işini yapanlar, yeni işe girenler ya da özel mazereti olanlar açısından bu önemli bir konu. Zaten bunların çoğu bu özel durumları nedeniyle askerliklerini bugüne kadar sarkıtmışlar. Teklifin Meclis’teki görüşme sürecinde bütün bu talep ve beklentilerin bir şekilde dikkate alınacağını düşünüyoruz. Hükümetle de görüşülerek tümüyle vazgeçilmesinin yanında farklı seçenekler de oluşturulabilir.” AK Parti kaynakları, 28 gün kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belirleyici olacağını belirtiliyor.
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Lutfen yas sınırı 24 olsun lutfen sadece 24 gun farkla gıremıyrm 1 ay bıle degıl yardımcı olursanız çok seviniriz yas sınırı degıssın
Yazıklar olsun be utanmadan birde yaş 24 olsun diyorsun bu kadar mı acizsin sen bu vatanın bedeli şehitlerimizin kanı ile ödeniyor sizin verdiginiz o paralarla ödenmiyor. Nasıl hesap vereceksiniz o aziz şehitlere nasıl onların hakkına geçersiniz bilemiyorum.
Sayın bakanlarım ve cumhurbaşkanım ücreti 10 bin lira yaparsanız size minnettar oluruz duacınız oluruz. Biz askeri ücretle çalışan insanlarız zaten yıllık kazancımız 15 bini bulmuyor. Ailesiyle birlikte olma zorunluluğu olan arkadaşlar var ücret 10 bin olursa en azından maddi olarak ve ailevi olarak mağdur olmayız. sayın cumhurbaskanım ve bakanlarıma saygılarımla..
10 bin olmali 28 gun kaldirilmali zorla geciniyoruz zaten
Sayın başkanım bedelli de ne olması gerekiyorsa eminiz ki bunu gerçekleştireceksiniz şuan bir asker olarak yazıyorum en mantıklısı askerliğin düşmesi lisans mezunu da lise mezunu da 6 ay askerlik yapsın ama insanlar çekinmeden işinden gücünden olmadan askerliğini gidip yapabilsin
Benim anlamadigim bir nokta var. Secimlerden once kalici bedelli askerlik dusunuluyordu. Simdi yururluge girecek olan bedelli yasasi kalici mi? Gecici mi?