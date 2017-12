Bedelli Askerlik Yasası Nasıl Çıkar? Bedelli Bekleyenler İçin son Umut

Bedelli askerlik meselesinin gündeme gelmesi için sosyal medyada kampanyalar başlatan binlerce vatandaş, düzenlemenin bir an önce gelmesini istiyor. Peki bedelli askerlikte son durum nedir? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerik bekleyenlerin bu bekleyişi ne zaman sona erecek? Bedelli yasası nasıl çıkar?

Hükümet yetkilileri yaptıkları son açıklamalarda bedelli meselesinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Bu açıklama bedelli askerliği bekleyenler tarafından büyük tepki ile karşılandı.

Bedelli Bekleyenler İçin Son Umut

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla kamuda birçok düzenleme yapılmakta, birçok yasada önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bedelli askerliğin yakın zamanda yayımlanacak Kanun Hükmünde Kararname ile gündemke gelmesini isteyen vatandaşlar, KHK ile bedelli meselesinin kısa sürede yürürlüğe girmesini istiyor.

Milli Savunma Bakanı Canikli'den Açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz gün yaptığı açıklmada bedelli askerlik ile ilgili herhangi bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında terör örgütleri ile mücadele içinde olduğunu söyleyen Bakan Canikli, "10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

Bakan'ın Bu Açıklamasına CHP'li İsimden Tepki: 'İhanet Değildir'

CHP'li Özlem Ağırman sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Canikli'nin yaptığı bu açıklama tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"En büyük ordu sizin ordu diyerek on yıllardır gaza geldik, ABD, NATO bu yönümüzü kullandı, bizi ileri karakol, dünya jandarması haline getirmek hep hedefleri oldu. Milletin varlıklarını yüksek sayıda askeri olan ordu lojistiğine ayırdık, batı profesyonel ve teknolojik ordularını geliştirdi, biz geri kaldık. Buna son vermeliyiz. Profesyonel Askerlik de içeren güçlü bir ordu için kalıcı bir Bedelli Askerlik yasası gereklidir. Başlangıçta bedelli Askerlikle ilgili dile getirdiğimiz gerçekler için, çok saldırıya uğradığımız da oldu ama artık düşünceler makul bir yere doğru geldi, herkes bunun vatan hainliği olmadığını anladı. Şimdi ortak akılla milletimiz yararına bu meseleyi birlikte çözmeliyiz. Öncelikle ekonomide bir fon ya da kaynak ne için toplanmışsa, sadece o alanlarda kullanılmalıdır. Bedelli Askerlikten elde edilecek kaynak sosyal devletin gelişmesi için, askere alınan, bakmakla yükümlü ailesi olan yoksul asker ailelerine maaş olarak kullanılmalı, ranta, kara deliklere yama yapılmamalıdır. Yasaya karşı çıkanlara, Farklı görüşlere demokrasi gereği saygılıyız, hükümet ve ordu daha önce de gerekçelendirerek Bedelli Askerlik yasası çıkardı, bu suç falan da değildi.

Bu yasa, yaşı 25 üzeri vatandaşlarımızı kapsamalı, gönüllü gidenlere de destek olunmalıdır. Biz halkın yararına olan her şeyin, çözümün, mağdurun yanında olmayı, halkçılığımızın gereği sayıyoruz. Bu kadar büyük sayıda askere bakmak gereksiz, büyük yük milletimize. Bize artık teknolojik ve profesyonel, güçlü ordu gerek, bunun da ilk adımı Bedelli Askerlik yasasını adil, hakkaniyetli şekilde çıkarmak. Bedelli Askerlik ailesi, bekleyenler bizim de ailemiz. Onlara vatan haini olarak bakılmasını gereksiz buluyoruz, bunun önüne geçtik, devletin sağladığı hakkı kullanan, hukuka uygun davranan vatandaşlarımız hepsi. Bir savaş durumunda zaten her Türk asker değil mi? O zaman sıkıntı yok, biz her birinin vatan ve millet sevgisinden eminiz.

Bedelli Askerlik hükümet ve ordunun özel çalışması ile olur ancak, Ak Parti bunu siyaseten ne zaman kullanır hale gelirse, o zaman ele alır. Görevimiz kamuoyunu buna hazır tutmak. Gençlerin sesini topluma duyurmakta, topluma anlatmakta hezaman aracı olduk. Tek tip askerlik dönemi kapandı artık. Teknolojik ordularla tek tip askerlikle mücadele etmek imkansız. Asıl yük bilişim uzmanları, savaş teknolojisini üst düzey kullanan gençlerimizde olacak. Bu nedenle bedelli Askerlik gereklidir, kaynağı ise ordumuzun geliştirilmesi ve sosyal politikalarda kullanmalıdır. Talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz; Gariban ve yoksul çocuklarına, gelirine, parasına göre adaletli, hakkaniyetli bir çözüm istiyoruz."

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bedelli konusundaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Bedelli askerlik haberlerinden haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE ios uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara-ÖZEL HABER