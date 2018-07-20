Bedelli Askerlik Yapacaklar İçin Düşük Faizli Kredi Müjdesi

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bedelli bekleyen vatandaşları sevindiren açıklamayı yaptı.

Bedelli için bankacılık sektörünün uygun koşullarda kredi sağlayacağına inandığını söyleyen Aydın, Ziraat Bankası olarak kendi hazırlıklarını tamamladıklarını ve cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacaklarını söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bedelli askerlik uygulamasının finansmanı açısından değerlendirmelerde bulunan Aydın konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir. Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum"

Dünya'nın aktardığı haberde Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız"

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