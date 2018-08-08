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Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk 2 günde 200 bine yakın başvuru alındı. bugünden itibaren bedelli askerlik ödemeleri PTTden yapılabilecek. PTT A.Ş.'den yapılan yapılan açıklamada, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolünün imzalandığını açıkladı.

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Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk 2 günde 200 bine yakın başvuru alındı. bugünden itibaren bedelli askerlik ödemeleri PTTden yapılabilecek. PTT A.Ş.'den yapılan yapılan açıklamada, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolünün imzalandığını açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:54
Bedelli askerlik ödemeleri PTT'den yapılabiliyor

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk 2 günde 200 bine yakın başvuru alındı. bugünden itibaren bedelli askerlik ödemeleri PTTden yapılabilecek. PTT A.Ş.'den yapılan yapılan açıklamada, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolünün imzalandığını açıkladı.

İmzalanan protokol çerçevesinde PTT, bedelli askerlik ödemelerini tahsil etmeye balşadı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti tek seferde PTT şubelerinde yapılabilecek.     

Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT şubelerinden veya  "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bedelli askerlik son başvuru tarihi aynı zamanda bedelli askerlik ödemelerininde son tahsilat günü olan 3 Kasım'da bitecek.

Bedelli Askerlik ödemeleri PTT ile birlikte Ziraat Bankası ve Halkbank'tan da yapılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 08.08.2018 13:14
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PttBedelli AskerlikBedelli Askerlik ödemesi
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