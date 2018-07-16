Bedeli Askerlik kredisi kavramı daha önce de Türkiye'nin gündemine gelmişti. Bedelli Askerlik haberlerine kilitlenen Türkiye'de ilk hamle iktidar partisinden önce bankalardan geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren resmi ve özel bankalar bedelli askerlik kredisi adı altında yeni kredi kampanyaları hazırlıyor.

Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

Bedelli askerlik kredisi adı altında olmasa bile birçok banka tüketici ve ihtiyaç kredisi kapsamında alt not veya dip not: bedelli askerlik notu ile insanların bedelli askerlik için ihtiyaç duyduğu nakit parayı tedarik etmeyi taahhüt ediyor.

Bedelli Askerlik Kredisi'ne Nasıl Başvurulur?

Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi için araştırmalar yapıyor. Devletin aldığı bir karar için devlet bankasından kredi çekmek daha mantıklı göründüğü için insanlar Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartlarını öğrenmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bedelli askerlik kesin çıkacak'' demesi üzerine Ziraat Bankası yetkilileri harekete geçti ve Bedelli Askerlik Kredisi için özel bir kampanya oluşturdu.

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Faiz Oranları

Şu anda en uygun kredi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi ile kredi çekmek istiyorum diyen müşterilerine yüzde 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. Banka tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik kredisi 2018 kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 olarak uygulanıyor.

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları

Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor.

Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Hesaplama

Bedelli askerlik kredisi hesaplama işlemi için henüz bedelli askerlik ücreti ilan edilmediği için net bir rakam bulunmuyor. Ancak şu anda "bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorularına 10 bin lira ile 20 bin lira arasındaki rakamlar geçiyor.

Bedelli askerlik 10 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 323,11 lira

Bedelli askerlik 20 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 646,21 lira,

Bedelli askerlik 30 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 969,32 lira olacak.

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