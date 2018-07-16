Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler iktidarın vaatlerine çevrildi. Özellikle Bedelli Askerlik ile ilgili vaat için gözünü kulağını iktidardan gelecek haberlere çeviren yaklaşık 6 milyon vatandaş aynı zamanda bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik kredisi veren bankalar gibi arama sorguları ile muhtemel bedelli askerlik kararından sonra maddi imkan bulmaya çalışıyor. İşte bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve bedelli askerlik kredisi ile ilgili detaylar...

banner396

Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler iktidarın vaatlerine çevrildi. Özellikle Bedelli Askerlik ile ilgili vaat için gözünü kulağını iktidardan gelecek haberlere çeviren yaklaşık 6 milyon vatandaş aynı zamanda bedelli askerlik kredisi, bedelli askerlik kredisi veren bankalar gibi arama sorguları ile muhtemel bedelli askerlik kararından sonra maddi imkan bulmaya çalışıyor. İşte bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve bedelli askerlik kredisi ile ilgili detaylar...

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:06
Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

Bedeli Askerlik kredisi kavramı daha önce de Türkiye'nin gündemine gelmişti. Bedelli Askerlik haberlerine kilitlenen Türkiye'de ilk hamle iktidar partisinden önce bankalardan geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren resmi ve özel bankalar bedelli askerlik kredisi adı altında yeni kredi kampanyaları hazırlıyor.

Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar

Bedelli askerlik kredisi adı altında olmasa bile birçok banka tüketici ve ihtiyaç kredisi kapsamında alt not veya dip not: bedelli askerlik notu ile insanların bedelli askerlik için ihtiyaç duyduğu nakit parayı tedarik etmeyi taahhüt ediyor.

Bedelli Askerlik Kredisi'ne Nasıl Başvurulur?

Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi için araştırmalar yapıyor. Devletin aldığı bir karar için devlet bankasından kredi çekmek daha mantıklı göründüğü için insanlar Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartlarını öğrenmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bedelli askerlik kesin çıkacak'' demesi üzerine Ziraat Bankası yetkilileri harekete geçti ve Bedelli Askerlik Kredisi için özel bir kampanya oluşturdu. 

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Faiz Oranları 

Şu anda en uygun kredi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi ile kredi çekmek istiyorum diyen müşterilerine yüzde 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. Banka tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik kredisi 2018 kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 olarak uygulanıyor. 

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları 

Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. 

Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında  kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. 

Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor. 

Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Hesaplama 

Bedelli askerlik kredisi hesaplama işlemi için henüz bedelli askerlik ücreti ilan edilmediği için net bir rakam bulunmuyor. Ancak şu anda "bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorularına 10 bin lira ile 20 bin lira arasındaki rakamlar geçiyor. 

Bedelli askerlik 10 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 323,11 lira 

Bedelli askerlik 20 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 646,21 lira, 

Bedelli askerlik 30 bin lira olursa 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 969,32 lira olacak. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil
Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil
Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası
Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası
Bedelli Askerli Kulis Haberleri; Yaş 26 Ücret 20 Bin Lira Olacak!..
Bedelli Askerli Kulis Haberleri; Yaş 26 Ücret 20 Bin Lira Olacak!..
Bedelli Askerlik Çalışmasında Son Dakika Gelişmesi!..
Bedelli Askerlik Çalışmasında Son Dakika Gelişmesi!..
Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası Hareketlilik: Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia
Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası Hareketlilik: Bedellide Yaş ve Ücret İçin Yeni İddia
Bedelli Askerlik İçin Beklenen Açıklama Geldi
Bedelli Askerlik İçin Beklenen Açıklama Geldi
Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler bedelli askerlik ve diğer vaatlerde
Yeni kabine ilk kez toplanıyor! Gözler bedelli askerlik ve diğer vaatlerde
Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?
Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?
Son Güncelleme: 16.07.2018 21:03
Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik Kredisi Veren BankalarBedelli Askerlik Kredisi Ziraat Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 43 dakika önce

Bank asya ne alaka. Görsel de.?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bankacılıkta bir ilk!.. Dünyada İlk Kez Türkiye'de Yapılacak!..
Bankacılıkta bir ilk!.. Dünyada İlk Kez Türkiye'de Yapılacak!..
Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil
Bedelli Askerlikte Yeni Açıklama: Ücret ve Yaş Daha Belli Değil
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim