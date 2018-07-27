Bedelli Askerlik Kredisi Kampanyaları Başladı!..

Bedelli askerlik kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra gözler bankaların vereceği bedelli askerlik kredilerine çevrildi.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyona yakın kişiyi ilgilendiren Bedelli Askerlik kanunu Meclis'ten geçti.

Bedelli askerlik kanunun meclisten geçmesinin ardından gözler bankaların bedelli askerlik kampayanlarına çevrildi. Hangi banka ne kadar faiz oranıyla ne kadar vade ile bedelli askerlik kredisi veriyor okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.

Bedelli askerlik kredisi ile ilgili ilk haber Türkiye Ekonomi Bankası'ndan (TEB) geldi. 3 ay erteleme imkanı sunan TEB, 15 bin lira bedelli askerlik kredisi 48 aya kadar varan vadelerle veriyor.

Bedelli Askerlik Kredisi İçin Gereken Evraklar!..

Türkiye Ekonomi Bankası'nın sunduğu bedelli askerlik kredisi için gerekli evraklar şöyle;

Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi

Gelir Belgesi / Maaş Bordrosu

Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son 3 yıllık bilanço, Vergi Levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi

TEB'den bedelli askerlik kredisi kullanmak isteyenler 1,70 faiz oranı ile geri ödeme yapabilecekler.

Bedelli Askerlik Kredisi için Örnek Tablo şöyle;

Bedelli Askerlik kredisi başvurularınızı TEB Şubelerinden, 0850 200 0 666 Telefon Bankacılığı veya CEPTETEB Mobil ve İnternet Şube üzerinden yapabilirsiniz.

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