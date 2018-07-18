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Bedelli Askerlik İle Devletin Kasasına Girecek Miktar Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye yönetimsel olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Ak Parti'nin seçimler öncesinde vaadettiği Bedelli askerlik ile ilgili beklenen adımları attı ve Askerlik ile ilgili kanunlarda düzenleme yapılmasına olanacak tanıyan torba yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

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Bedelli Askerlik İle Devletin Kasasına Girecek Miktar Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye yönetimsel olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Ak Parti'nin seçimler öncesinde vaadettiği Bedelli askerlik ile ilgili beklenen adımları attı ve Askerlik ile ilgili kanunlarda düzenleme yapılmasına olanacak tanıyan torba yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05
Bedelli Askerlik İle Devletin Kasasına Girecek Miktar Belli Oldu!..

Bedelli askerlik ile ilgili birçok yaş ve ücret konusunda farklı veriler ve rakamlar ortaya atılmış ancak Ak Parti'nin Meclise sunduğu torba yasa teklifi ile birlikte bir değişiklik olmaz ise bedelli askerlik yaşı, bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik şartları netlik kazandı.

Meclise sunulan bedelli askerlik düzenlemesi, kapsama girdiği belirtilen 1 milyon 324 bin kişinin tamamının uygulamadan yararlanması halinde, devletin kasasına yaklaşık 20 milyar lira civarında bir para girişi olacak.

Anadolu Ajansının aktardığı bilgilere göre, kısa süre içinde yasalaşması beklenen bedelli askerlik düzenlemesinden elde edilecek gelirle savunma sanayisini güçlendirmek adına bütçe sağlanmış olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre, düzenleme 31 Aralık 1993'ten önce doğan 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bedelli askerlik uygulamasına yönelik başvuruların, yaş sınırı ve bedelin düşük tutulması nedeniyle önceki düzenlemelere göre daha yüksek olması bekleniyor.

Kapsama girenlerin tamamı başvurmayabilir

Kapsama girenlerin tümünün bedelli askerlikten yararlanacağının varsayılması halinde, devletin kasasına 19 milyar 860 milyon lira girecek. Düzenlemeye 500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak.

Düzenlemeden elde edilecek gelirle savunma sanayisine destek sağlanacak.

Bu uygulamayla elde edilecek tutar, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Önceki bedelli askerlik düzenlemelerinden elde edilen gelir ne kadardı?

Daha önce yapılan iki bedelli askerlik düzenlemesinden, 274 bin 25 yükümlü yararlanmış ve yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmişti.

2011'deki bedelli askerlik uygulamasında yükümlü sayısı 323 bin 365 iken, bunlardan 70 bin 120'si bedelli askerlik için başvurmuştu. Bu düzenlemeden 30 yaşından gün alanlar, 30 bin lira karşılığında yararlanmıştı. Bu kapsamda, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlanmıştı. Elde edilen gelir, şehit yakınları ve gaziler için sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin finansmanında kullanılmıştı.

2014'teki düzenlemede ise yükümlü sayısı 449 bin 553 iken, bunlardan da 203 bin 905'i başvuruda bulunmuştu. Bu düzenlemeden, 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında yararlamıştı. Bu kapsamda, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmişti. Söz konusu tutar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştı.

Kaynaklar;
AA
Hürriyet
Ajanslar

KPSSCafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 18.07.2018 16:53
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