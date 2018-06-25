Bedelli Askerlik İçin Tarih Açıklandı

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlikle ilgili olarak 'Konu ekimden sonraki süreçte ele alınır.' ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde

Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli. Cumhurbaşkanımız her zaman vatandaşımızın mesajına önem vermiştir. Analiz çalışmalarımız devam ediyor. Biter bitmez kamuoyu ile paylaşacağız.

CHP'DE GENEL BAŞKANLIK YARIŞI YAŞANIR MI?



Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım. CHP'de her seçimden her seçimde farklı bir mazeret olurdu. Bu açıdan Sayın İnce'nin yaklaşımı önemli. CHP içindeki yarış CHP'yi ilgilendirir.

ERDOĞAN'IN PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLMASI...



Cumhurbaşkanının partili olması, görevini bağımsız ve tarafsız yapmasına engel değildir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi milletin iradesiyle güvence altına alan bir sistemdir. Bu sistem tek adamlığa izin vermeyen bir sistemdir. Tek başlılığı getiriyor ama tek adamlığa izin vermiyor. Yüzde 50 artı 1'in oyunu alan biri tek adamlık yapabilir mi?"

HDP'YE OY VERDİLER



Cezaevlerinde FETÖ'den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP'ye oy verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA