Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için ilk 2 günde başvuru yapanların sayısını daha önceki haberimizde duyurmuştuk. 10 Ağustos 2018 tarihine kadar geçen sürede bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısı 290 bini aşarak rekora doğru koşuyor.

25 yaş, 15000 TL ücret ve 21 günlük temel askerlik eğitimi şartını içeren bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba kanun, 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren bedelli askerlik için 3 Kasım 2018’de sona erecek olan başvuru süreci başlamıştı.



İlk iki günde yaklaşık 200 bin’e ulaşan bedelli askerlik başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı 10 Ağustos 2018 tarihine kadar bir önceki bedelli askerlik kanunundan faydalananların üzerine çıktı.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün, AK Parti ve Bakanlık kaynaklarından edinip ajanslara aktardığı bilgilere göre, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısı 290 bin’i geçti.

400 BİNİ AŞMASI BEKLENİYOR!



“Bedelli Askerlik başvuru sayısı ilk haftada, bir önceki bedelli uygulamasından yararlananların üstüne çıkmış durumda” vurgulamasını yapan Ak Partili isimler, gösterilen yoğun ilgiyü göz nünde bulundurarak 3 Kasım 2018’e kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda bu rakamın 400 bin başvuru beklentisinin de üstüne çıkabileceğini ifade ettiler.

Bu arada dolar ve euro kurlarındaki dalgalanma, dövizli askerlikten yararlanacakların lehine bir tablo oluşturmuş durumda. Bedelli Askerlik düzenlemesine göre, askerlik şubeleri/yurt dışı temsilcilikleri veya e-devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylanan yükümlülerin 15 bin TL veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak açıklanan ilgili banka hesaplarına peşin olarak yatırıp, dekontlarını yine askerlik şubelerine ve dış temsilciliklere teslim etmesi gerekiyor.

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