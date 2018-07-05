Bedelli Askerlik İçin Hükümetten Yeni Açıklama

Hükümetten bedelli askerlik için yeni açıklama.

A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Sözcüsü Mahiğr Ünal, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken bedelli askerlik meselesine de değindi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

Bilindiği üzere TBMM 15 Temmuzda özel gündemle toplanacak. Burada, partilerin meclis grupları 15 Temmuzdan sonra bir çalışma kararı almaları halinde bedelli askerlik konusunun 15 Temmuz'dan sonra görüşülebileceğini belirten ünal "Partilerin meclis kurulları Anayasa gereği 1 Ekime kadar tatile de girebilir" dedi. Gruplar çalışmaya başladığında bedelli askerlik ile ilgili süreç başlayacak.

BİNALİ YILDIRIM DA SABAH AÇIKLAMA YAPTI

Binali Yıldırım, yeni hükümetin önündeki gündem maddelerinden birinin de bedelli askerlik olacağını belirterek, "Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka." ifadelerini kullanmıştı.

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